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Acabou o amor

Gretchen se separa de marido português após 7 anos e 5 casamentos

Acabou o amor entre Gretchen e o empresário português Carlos Marques depois de sete anos de união; agora, a Rainha do Rebolado, que mora em Mônaco, vai se dividir entre Europa e Brasil para cumprir agenda de shows
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 15:16

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 15:16

Gretchen e o ex-marido, o empresário português Carlos Marques Crédito: Record TV/Reprodução/Divulgação
Chegou ao fim o casamento de sete anos entre Gretchen e o empresário português Carlos Marques. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. De acordo com nota oficial, o que permanecerá será uma eterna amizade.
Carlos era o sexto marido oficial de Gretchen, que já desmentiu ter se casado por 17 vezes. Em entrevista a Matheus Mazzafera, a Rainha do Rebolado disse que as pessoas tinham mania de chamar de marido os homens que, na realidade, eram apenas namorados. 
"Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente", diz parte da nota.

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A partir de agora, Gretchen, que morava com o marido em Mônaco, terá de se dividir entre Europa e Brasil para cumprir todas as suas obrigações de trabalho.
"O casal é grato por todo suporte e apoio daqueles que acompanharam sua linda história, e a partir de agora, cada um segue separadamente sua nova jornada em 2020, confiantes de que esse amor transformado em amizade seja o melhor para o ano que se inicia", diz outro trecho da nota oficial.
Além da separação, o ano de Gretchen começa de uma forma conturbada. Ela perdeu a paciência ao ver que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) replicou uma foto do parto de seu neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Junto da imagem publicada neste domingo (12), ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão", tuitou. Agora, ameaça processá-lo.
Ainda com relação ao filho Thammy, Gretchen teve de fazer um vídeo nas redes sociais criticando e excluindo pessoas homofóbicas. Alguns xingaram e ridicularizaram o rapaz em uma foto com o filho que acabara de nascer.

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