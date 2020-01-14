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Instagram de Harry e Meghan ganha seguidores após polêmica

Atualmente, o Sussex Royal, Instagram de Meghan e príncipe Harry, tem mais de 10 milhões de seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 08:55

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 08:55

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
O perfil de Instagram do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, o Sussex Royal, apresentou um grande aumento em seu número de seguidores após a decisão do casal de renunciar às suas funções na família real, no último dia 8.
Ver essa foto no Instagram

After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as senior members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support. - The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA

Uma publicação compartilhada por The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) em

O perfil do príncipe Harry e de Meghan Markle no Instagram teve um crescimento muito rápido em seus primeiros meses. O @sussexroyal foi lançado em 2 de abril e atingiu seu 1º milhão de seguidores em menos de seis horas.
Um mês depois, em 3 de maio, a conta indicava 5,6 milhões de fãs. Em 4 de junho, 8,4 milhões. Em 29 de julho, havia 9,2 milhões. A partir de então, o ritmo diminuiu, e os 800 mil seguidores restantes para se atingir os 10 milhões só chegaram em 1º de janeiro de 2020.

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Na tarde de 9 de janeiro, um dia após o anúncio da renúncia, a conta estava com 10 milhões e 350 mil seguidores, mais de 100 mil a mais do que no dia anterior. Já nesta segunda-feira, 13, a quantidade bateu em cerca de 10 milhões e 750 mil.

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