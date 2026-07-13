Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 13 a 19 de julho de 2026

As estreias da semana reúnem obras que passam por esporte, fantasia, drama e histórias baseadas em fatos Crédito: Imagem: e-crow | Shutterstock

Se você está em busca de algo novo para assistir, a Netflix traz novidades para renovar a sua lista de maratonas. Entre os dias 13 e 19 de julho, a plataforma amplia o seu catálogo com filmes e séries de diferentes gêneros, reunindo histórias que passam por esporte, fantasia, drama e acontecimentos inspirados em fatos. Além de produções inéditas, os assinantes também podem acompanhar o retorno de séries já conhecidas.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam de 13 a 19 de julho na Netflix!

1. Quarterback – 3ª temporada (14/07)

“Quarterback” revela os bastidores da NFL e os desafios enfrentados por três quarterbacks durante a temporada 2024-25 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Em “Quarterback”, a Netflix volta aos bastidores da NFL para mostrar os desafios enfrentados por atletas que atuam em uma das posições mais exigentes do futebol americano. A nova temporada segue Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, Jared Goff, do Detroit Lions, e Kirk Cousins, que retorna à série enquanto inicia uma nova fase de sua carreira no Atlanta Falcons. Ao acompanhar a temporada 2024-25 da liga, a produção apresenta momentos decisivos das partidas, a preparação física e mental dos jogadores e aspectos da vida pessoal que influenciam suas trajetórias.

2. Entrevista com o Vampiro – 2ª temporada (14/07)

A segunda temporada de “Entrevista com o Vampiro” acompanha Louis enquanto ele revisita sua trajetória marcada pela imortalidade e por novos conflitos Crédito: Imagem: Reprodução digital | AMC

Baseada na obra de Anne Rice, “Entrevista com o Vampiro” acompanha a história de Louis de Pointe du Lac, um homem transformado em vampiro que, séculos depois, decide contar sua trajetória ao jornalista Daniel Molloy. Ao revisitar o passado, ele relembra os desafios de lidar com a imortalidade, o conflito entre seus valores e sua nova condição, além da relação conturbada com Lestat, vampiro responsável por sua transformação.

Na segunda temporada, a série acompanha a viagem de Louis e Claudia pela Europa em busca de outros vampiros. Durante a viagem, eles chegam ao Theatre Des Vampires, em Paris. É nesse período que Louis se apaixona pelo vampiro Armand e vive um relacionamento que tem consequências marcantes para sua trajetória.

3. O Falcão do Golfe (16/07)

“O Falcão do Golfe” mostra a tentativa de Lonnie Hawkins de voltar aos campos e completar o Grand Slam Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix, Gloria Sanchez Productions e T-Street

Na série “O Falcão do Golfe”, Lonnie Hawkins, personagem interpretado por Will Ferrell, já foi considerado um dos maiores nomes do golfe profissional, mas seus dias de destaque ficaram para trás. Mesmo com o corpo dando sinais de desgaste, ele acredita que ainda é capaz de competir em alto nível. Enquanto a ex-esposa e o filho enxergam a aposentadoria como o caminho mais sensato, Lonnie decide voltar aos campos e disputar mais uma vez o torneio que falta para completar o Grand Slam para provar que ainda pode competir entre os melhores.

4. Eu Antes de Mim (17/07)

O filme “Eu Antes de Mim” acompanha um jovem que enfrenta conflitos familiares e precisa lidar com ressentimentos antigos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Wahana Kreator e Netflix

Em “Eu Antes de Mim”, um estudante conhecido pelo excelente desempenho escolar começa a enfrentar crises de pânico que afetam sua rotina e tornam impossível ignorar os conflitos presentes dentro de casa. Quando recebe um trabalho sobre a história da própria família, ele passa a revisitar lembranças, silêncios e situações que revelam o distanciamento existente na relação com o pai.

À medida que investiga o passado, o filme mostra como o jovem precisa lidar com ressentimentos antigos e verdades que nunca haviam sido discutidas. O processo faz com que pai e filho tenham a oportunidade de reconstruir o vínculo entre eles, em uma jornada marcada por reflexões sobre compreensão, reconciliação e a importância de enfrentar questões familiares antes que seja tarde demais.

5. 23.000 Vidas (17/07)

“23.000 Vidas” retrata a missão de jovens que enfrentam desafios para resgatar refugiados no Mediterrâneo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Inspirado em fatos, “23.000 Vidas” acompanha um grupo de jovens que decide agir diante da crise humanitária enfrentada por refugiados que tentam atravessar o Mar Mediterrâneo em direção à Europa. Inconformados com o número de mortes durante essas travessias, eles organizam uma campanha de financiamento coletivo para comprar um antigo barco de pesca e iniciar uma missão de resgate, mesmo sem experiência na área.