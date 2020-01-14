Internado, Carlos Alberto de Nóbrega descobre doença na próstata

"Gente, primeiro quero agradecer o carinho que vocês me receberam, com as respostas que mandaram pela minha saúde. Aconteceu uma coisa errada, uma grande coincidência", começou, completando: "Eu falei daquele iogurte vencido, realmente eu tomei e estava vencido, mas não teve nada a ver, foi uma incrível coincidência".

Carlos Alberto explicou que depois de vários exames descobriu uma doença na próstata: "O que eu tenho, depois de vários exames feitos aqui, eu tenho uma prostatite bacterimia. Ou seja, minha próstata que está causando tudo isso, não tem nada a ver com o que eu comi ou deixei de comer. Podia até ser melhor se fosse aquilo, mas não, é um problema na próstata".