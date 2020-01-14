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Após exames

Internado, Carlos Alberto de Nóbrega descobre doença na próstata

Humorista tomou um iogurte vencido e acabou dando entrada no hospital, mas após exames descobriu que o alimento fora da validade não tinha a ver com o que ele estava sentindo

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 09:03
O humorista Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução/Instagram @calbertonobrega
Carlos Alberto de Nóbrega foi à web nesta segunda (13) para falar do motivo de sua internação. O dono de "A Praça é Nossa" disse que deu entrada no Sírio Libanês, em São Paulo, após ter ingerido um iogurte vencido, o que teria lhe causado uma infecção generalizada. Mas, na verdade, a internação do humorista se deu por causa de outra doença. 
"Gente, primeiro quero agradecer o carinho que vocês me receberam, com as respostas que mandaram pela minha saúde. Aconteceu uma coisa errada, uma grande coincidência", começou, completando: "Eu falei daquele iogurte vencido, realmente eu tomei e estava vencido, mas não teve nada a ver, foi uma incrível coincidência". 

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Carlos Alberto explicou que depois de vários exames descobriu uma doença na próstata: "O que eu tenho, depois de vários exames feitos aqui, eu tenho uma prostatite bacterimia. Ou seja, minha próstata que está causando tudo isso, não tem nada a ver com o que eu comi ou deixei de comer. Podia até ser melhor se fosse aquilo, mas não, é um problema na próstata". 

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