Carlos Alberto de Nóbrega é internado após tomar iogurte vencido

Carlos Alberto de Nóbrega disse que ainda não há previsão de alta, mas passa bem Crédito: Arquivo/AG

O apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, afirmou que, na quarta-feira, 8, tomou um iogurte vencido sem perceber e começou a passar mal. O consumo do produto atingiu o intestino e causou a infecção, de acordo com a equipe médica.

"Oi, gente, é o seguinte: hoje o assunto é sério. Estou internado aqui no hospital Sírio (Libanês) por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal porque eu tomei, na quarta-feira, um iogurte e não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria", desabafou o humorista em uma série de vídeos no Instagram neste domingo, 12.

"Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. porque, às vezes, você pode perder a sua vida por uma besteira, por uma irresponsabilidade de um comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes."