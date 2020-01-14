Jogo de Panelas Espírito Santo: Rômulo vence reality da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

No programa exibido nesta terça-feira (14), Ana Maria Braga mostrou os pontos altos de cada jantar feito pelos capixabas e anunciou a vitória do arquiteto no fim do bloco. Como prêmio, Rômulo levou R$ 15 mil - além, é claro, da experiência que envolve a participação na competição.

Antes de ser anunciado vencedor, Rômulo ainda comentou sobre a convivência com os participantes durante os jantares. Ana Maria mostrou vários trechos dos programas em que os concorrentes trocaram farpas, criticaram uns aos outros e acabaram cozinhando uma verdadeira torta de climão.

No entanto, o arquiteto soube se esquivar bem da polêmica , sobretudo depois de uma das convidadas não ter passado bem após comer um prato muito condimentado que ele mesmo preparou. "São personalidades muito diferentes e quando se une cinco pessoas assim em um espaço pequeno é nisso que dá", começou

Em seguida, continuou: "Maior aprendizado que estou levando é aprender com o erro. A gente veio aqui para aprender. Tiveram vários comentários, 'Mama' passou mal, então vamos diminuir o condimento. Tudo é um aprendizado".