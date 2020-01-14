Jogo de Panelas Espírito Santo: Rômulo vence reality da Globo

O arquiteto Rômulo Pegoretti é o grande vencedor desta temporada do "Jogo de Panelas Espírito Santo", promovido pelo "Mais Você", o matinal diário da Globo comandado por Ana Maria Braga. O chef amador escolheu "Um Mergulho no Oriente" no dia em que ofereceu o jantar para receber os outros participantes do reality e montou um cardápio totalmente indiano.
No programa exibido nesta terça-feira (14), Ana Maria Braga mostrou os pontos altos de cada jantar feito pelos capixabas e anunciou a vitória do arquiteto no fim do bloco. Como prêmio, Rômulo levou R$ 15 mil - além, é claro, da experiência que envolve a participação na competição.
Antes de ser anunciado vencedor, Rômulo ainda comentou sobre a convivência com os participantes durante os jantares. Ana Maria mostrou vários trechos dos programas em que os concorrentes trocaram farpas, criticaram uns aos outros e acabaram cozinhando uma verdadeira torta de climão.
No entanto, o arquiteto soube se esquivar bem da polêmica, sobretudo depois de uma das convidadas não ter passado bem após comer um prato muito condimentado que ele mesmo preparou. "São personalidades muito diferentes e quando se une cinco pessoas assim em um espaço pequeno é nisso que dá", começou
Em seguida, continuou: "Maior aprendizado que estou levando é aprender com o erro. A gente veio aqui para aprender. Tiveram vários comentários, 'Mama' passou mal, então vamos diminuir o condimento. Tudo é um aprendizado".
O arquiteto também garantiu que tudo o que ele passou durante o "Jogo de Panelas" serviu de um aprendizado de vida. "Vou levar para a minha vida em todos os sentidos e tentar mudar um pouquinho cada vez mais", finalizou.