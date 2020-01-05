Saiba de onde são os participantes do Jogo de Panelas ES do Mais Você

Ana Maria Braga e Louro José apresentando uma edição do Jogo de Panelas Crédito: TV Globo

O Espírito Santo é conhecido por sua culinária típica de frutos do mar. Seja na moqueca ou na torta capixaba, eles estão presentes. Mas o capixaba sabe cozinhá-los bem e fazer uma boa recepção? É o que cinco moradores do Estado vão tentar apresentar no quadro Jogo de Panelas, que volta ao ar na tela da TV Gazeta (Globo) nesta segunda-feira (6), no programa Mais Você.

Não necessariamente tendo que cozinhar os frutos do mar, Evandra Calmon, Paola Matedi, Rômulo Pegoretti, Vitor Barcelos e Schubert Lima terão que preparar jantares temáticos, com direito a entrada, prato principal e sobremesa uns para os outros na disputa do prêmio oferecido por Ana Maria Braga: R$ 15 mil. Decoração e atrações para divertir os convidados também valem ponto na disputa que vai se estender durante a semana.

Mas de onde é esta galera? Três são de Vitória e dois de Vila Velha. Evandra e Rômulo são praticamente vizinhos. Os moradores de Jardim Camburi estão empenhados em mostra que são bons anfitriãos.

"A cozinha é um hobby, um antidepressivo, uma diversão, um amor", define Evandra, que é natural de Linhares, mas reside na Capital capixaba.

De Jardim Camburi, Evandra Calmon é uma das participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda

De família italiana, Rômulo garante que faz um bom risoto, mas seus dotes passam ainda por caldos e saladas. Quando tá um pouco mais frio, eu gosto de cozinhar uma comida mais quente porque ela dá uma acariciada no coração e no estomago".

De Jardim Camburi, Rômulo Pegoretti é um dos participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda

Ainda em Vitória, Vitor mora ali perto. O jovem de Jardim da Penha tem a mãe como inspiração e, por isso, gosta de cozinhar para mais pessoas além de si mesmo. "A cozinha, acima de tudo, representa a união de pessoas!".

De Jardim da Penha, Vitor Barcelos é um dos participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda

Do outro lado da Terceira Ponte, em Vila Velha, temos uma moradora do bairro Santa Inês. Paola diz adorar experimentar coisas novas, mas tem no capeletti o seu forte. "É uma diversão [cozinhar]... O importante é se divertir!".

De Santa Inês, Paola Matedi é uma das participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda

Por fim, temos Schubert. O morador do bairro Industrial, também em Vila Velha, parece ser bom mesmo na cozinha, tanto que conquistou a esposa através da comida. "Cozinha é uma alquimia com milhões de combinações", destaca ele, que adora reunir a família para cozinhar.

Do bairro Industrial, Schubert Lima é um dos participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda

Os participantes estão apresentados e a disputa está marcada para começar na próxima segunda-feira (6), no Mais Você, com Ana Maria Braga. O programa vai ao ar a partir das 9h, na TV Gazeta (Globo).