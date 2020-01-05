Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Saiba de onde são os participantes do Jogo de Panelas ES do Mais Você

Edição capixaba do quadro do programa de Ana Maria Braga vai ao ar  a partir da próxima segunda-feira (6)

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 15:00
Ana Maria Braga e Louro José apresentando uma edição do Jogo de Panelas Crédito: TV Globo
O Espírito Santo é conhecido por sua culinária típica de frutos do mar. Seja na moqueca ou na torta capixaba, eles estão presentes. Mas o capixaba sabe cozinhá-los bem e fazer uma boa recepção? É o que cinco moradores do Estado vão tentar apresentar no quadro Jogo de Panelas, que volta ao ar na tela da TV Gazeta (Globo) nesta segunda-feira (6), no programa Mais Você.
Não necessariamente tendo que cozinhar os frutos do mar, Evandra Calmon, Paola Matedi, Rômulo Pegoretti, Vitor Barcelos e Schubert Lima terão que preparar jantares temáticos, com direito a entrada, prato principal e sobremesa uns para os outros na disputa do prêmio oferecido por Ana Maria Braga: R$ 15 mil. Decoração e atrações para divertir os convidados também valem ponto na disputa que vai se estender durante a semana.

Veja Também

"The Voice Kids" volta domingo (5) com Jeremias Reis na torcida

Confira as apostas do Divirta-se para o Oscar 2020

12 apostas do que deve bombar em 2020 na TV, música, cinema e literatura

Mas de onde é esta galera? Três são de Vitória e dois de Vila Velha. Evandra e Rômulo são praticamente vizinhos. Os moradores de Jardim Camburi estão empenhados em mostra que são bons anfitriãos.
"A cozinha é um hobby, um antidepressivo, uma diversão, um amor", define Evandra, que é natural de Linhares, mas reside na Capital capixaba.
De Jardim Camburi, Evandra Calmon é uma das participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda
De família italiana, Rômulo garante que faz um bom risoto, mas seus dotes passam ainda por caldos e saladas. Quando tá um pouco mais frio, eu gosto de cozinhar uma comida mais quente porque ela dá uma acariciada no coração e no estomago".
De Jardim Camburi, Rômulo Pegoretti é um dos participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda
Ainda em Vitória, Vitor mora ali perto. O jovem de Jardim da Penha tem a mãe como inspiração e, por isso, gosta de cozinhar para mais pessoas além de si mesmo. "A cozinha, acima de tudo, representa a união de pessoas!".
De Jardim da Penha, Vitor Barcelos é um dos participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda
Do outro lado da Terceira Ponte, em Vila Velha, temos uma moradora do bairro Santa Inês. Paola diz adorar experimentar coisas novas, mas tem no capeletti o seu forte. "É uma diversão [cozinhar]... O importante é se divertir!".
De Santa Inês, Paola Matedi é uma das participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda
Por fim, temos Schubert. O morador do bairro Industrial, também em Vila Velha, parece ser bom mesmo na cozinha, tanto que conquistou a esposa através da comida. "Cozinha é uma alquimia com milhões de combinações", destaca ele, que adora reunir a família para cozinhar.
Do bairro Industrial, Schubert Lima é um dos participantes do Jogo de Panelas ES, do Mais Você Crédito: Mauro Noda
Os participantes estão apresentados e a disputa está marcada para começar na próxima segunda-feira (6), no Mais Você, com Ana Maria Braga. O programa vai ao ar a partir das 9h, na TV Gazeta (Globo).
*Com informações de Mauro Noda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados