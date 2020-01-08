Participante encontra cabelo em prato de capixaba no 'Jogo de Panelas'

Nesta quarta-feira (8), Schubert, um dos capixabas que participa do "Jogo de Panelas", reality culinário do "Mais Você", na Globo, fez um prato para apresentar para os colegas e acabou se tornando vítima de uma torta de climão ao vivo no matinal de Ana Maria Braga. Um dos convidados encontrou um fio de cabelo na comida e não escondeu a insatisfação.
"Você não vai ficar chateado comigo?", perguntou Rômulo a Schubert, que retrucou: "De jeito nenhum". "Tem cabelo na minha comida", devolveu o participante, sem graça.
Direto dos Estúdios Globo, Louro José ainda soltou: "Aí".
"É meu? É meu cabelo", continuou Schubert, que teve de resposta de Rômulo: "Não sei de quem é".