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"Jogo de Panelas"

Participante encontra cabelo em prato de capixaba no 'Jogo de Panelas'

O participante Schubert apresentou seu prato nesta quarta (8) e um cabelo foi encontrado por um de seus convidados do 'Jogo de Panelas', reality culinário comandado por Ana Maria Braga na Globo

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 13:11
Participante encontra cabelo no prato servido por Schubert, integrante capixaba do "Jogo de Panelas", do "Mais Você", na Globo Crédito: Globo/Reprodução
Nesta quarta-feira (8), Schubert, um dos capixabas que participa do "Jogo de Panelas", reality culinário do "Mais Você", na Globo, fez um prato para apresentar para os colegas e acabou se tornando vítima de uma torta de climão ao vivo no matinal de Ana Maria Braga. Um dos convidados encontrou um fio de cabelo na comida e não escondeu a insatisfação. 
"Você não vai ficar chateado comigo?", perguntou Rômulo a Schubert, que retrucou: "De jeito nenhum". "Tem cabelo na minha comida", devolveu o participante, sem graça. 

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Direto dos Estúdios Globo, Louro José ainda soltou: "Aí". 
"É meu? É meu cabelo", continuou Schubert, que teve de resposta de Rômulo: "Não sei de quem é". 

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