Ana Maria Braga seleciona capixabas para o Jogo de Panelas

08/04/2019 - Ana Maria Braga e Louro José convidam capixabas para a seleção do Jogo de Panelas, do Mais Você Crédito: Divulgação/GShow

Se você gosta de mostrar seus dotes culinários e ser aquele bom anfitrião, eis a sua chance de brilhar em rede nacional. Estão abertas as inscrições para o Jogo de Panelas, do programa "Mais Você". A novidade é que, desta vez, a seleção será com capixabas.

Portanto, se você mora no Espírito Santo e é daqueles que arrasa na cozinha, chegou a hora de mostrar seu talento para a Ana Maria e para todo o Brasil. Vale lembrar que todo seu empenho vale R$ 15 mil. As inscrições são feitas pelo site até o dia 20 de abril.

Como funciona

O Jogo de Panelas é uma competição entre cozinheiros amadores. A brincadeira reúne cinco apaixonados por culinária que se revezam no papel de anfitrião.

Cada participante tem que preparar um jantar temático com direito a entrada, prato principal e sobremesa. E tudo isso sem esquecer da decoração e do figurino para arrasar na atração e deixar a noite ainda mais divertida. Quem conquistar as melhores notas leva pra casa o prêmio de R$ 15 mil.