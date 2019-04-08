Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
INSCRIÇÕES

Ana Maria Braga seleciona capixabas para o Jogo de Panelas

Cinco selecionados vão disputar o prêmio de R$ 15 mil. Inscrições vão até o dia 20

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 18:14

Publicado em 

08 abr 2019 às 18:14
08/04/2019 - Ana Maria Braga e Louro José convidam capixabas para a seleção do Jogo de Panelas, do Mais Você Crédito: Divulgação/GShow
Se você gosta de mostrar seus dotes culinários e ser aquele bom anfitrião, eis a sua chance de brilhar em rede nacional. Estão abertas as inscrições para o Jogo de Panelas, do programa "Mais Você". A novidade é que, desta vez, a seleção será com capixabas.
Portanto, se você mora no Espírito Santo e é daqueles que arrasa na cozinha, chegou a hora de mostrar seu talento para a Ana Maria e para todo o Brasil. Vale lembrar que todo seu empenho vale R$ 15 mil. As inscrições são feitas pelo site até o dia 20 de abril.
Como funciona
O Jogo de Panelas é uma competição entre cozinheiros amadores. A brincadeira reúne cinco apaixonados por culinária que se revezam no papel de anfitrião.
Cada participante tem que preparar um jantar temático com direito a entrada, prato principal e sobremesa. E tudo isso sem esquecer da decoração e do figurino para arrasar na atração e deixar a noite ainda mais divertida. Quem conquistar as melhores notas leva pra casa o prêmio de R$ 15 mil.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados