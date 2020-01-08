Capixaba no 'Jogo de Panelas' choca web por voz parecida com Bolsonaro

A quarta-feira (8) começou com segundo dia de "Jogo de Panelas", reality culinário do "Mais Você", na Globo. Mas o que virou assunto nas redes sociais foi a voz do participante da vez, o capixaba Schubert, que os internautas acharam que tem voz parecida com a do presidente Jair Bolsonaro.
Schubert é um dos participantes da edição do reality de Ana Maria Braga no Espírito Santo e foi o responsável por preparar o jantar desta quarta (8). Com o tema "navio pirata" ele fez diversas receitas elaboradas. Veja as reações dos espectadores na web: