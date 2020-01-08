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Capixaba no 'Jogo de Panelas' choca web por voz parecida com Bolsonaro

Participante que fez o jantar desta quarta (8), Schubert chamou a atenção dos internautas pela voz parecida com a do presidente Jair Bolsonaro; veja repercussão na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 10:59

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 10:59

O participante Schubert, do "Jogo de Panelas" do "Mais Você", na Globo Crédito: Globo/Reprodução
A quarta-feira (8) começou com segundo dia de "Jogo de Panelas", reality culinário do "Mais Você", na Globo. Mas o que virou assunto nas redes sociais foi a voz do participante da vez, o capixaba Schubert, que os internautas acharam que tem voz parecida com a do presidente Jair Bolsonaro

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