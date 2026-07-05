Carrinho de rolimã vira esporte reconhecido por lei em cidade do ES





O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), sancionou o projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Vereadores, reconhecendo o carrinho de rolimã como modalidade esportiva e recreativa do município. Com a lei aprovada, a prefeitura agora pode criar mecanismos de incentivo à prática da atividade no município.









A administração pública está autorizada pela lei, por exemplo, a promover e incentivar campeonatos, torneios, encontros e eventos recreativos com a modalidade; apoiar a utilização de espaços para a prática; promover campanhas educativa voltadas à seguranças da população e dos praticantes e apoiar associações, grupos, entidades esportivas e iniciativas comunitárias relacionadas à prática do carrinho de rolimã.





A lei também prevê normas de segurança e de trânsito para o exercício da modalidade e recomenda ou obriga o uso de equipamentos de proteção individual do esporte.