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Coluna Leonel Ximenes

Carrinho de rolimã vira esporte reconhecido por lei em cidade do ES

Prefeitura pode criar mecanismos de incentivo à prática da atividade no município

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

05 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Competição de carrinho de rolimã no Bairro da Penha, em Vitória, reduto tradicional da modalidade Fernando Madeira


O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), sancionou o projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Vereadores, reconhecendo o carrinho de rolimã como modalidade esportiva e recreativa do município. Com a lei aprovada, a prefeitura agora pode criar mecanismos de incentivo à prática da atividade no município.


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A administração pública está autorizada pela lei, por exemplo, a promover e incentivar campeonatos, torneios, encontros e eventos recreativos com a modalidade; apoiar a utilização de espaços para a prática; promover campanhas educativa voltadas à seguranças da população e dos praticantes e apoiar associações, grupos, entidades esportivas e iniciativas comunitárias relacionadas à prática do carrinho de rolimã.


A lei também prevê normas de segurança e de trânsito para o exercício da modalidade e recomenda ou obriga o uso de equipamentos de proteção individual do esporte.

A ORIGEM

Carrinho de rolimã ou carrinho de rolamentos é um carrinho, geralmente construído de madeira e rolamentos de aço, para a disputa de corridas em ladeiras. Ele é mais utilizado em descidas asfaltadas e lisas.


Ao que tudo indica os primeiros modelos foram construídos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte no final da década de 1960 e começo da década de 1970, primeiras cidades brasileiras a terem ruas asfaltadas e topografia íngreme. 


O rolamento de esferas, designado com frequência também como rolimã, é uma forma nominal que é corruptela do estrangeirismo rolemã, redução do nome francês roulement à billes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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