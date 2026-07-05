Carrinho de rolimã vira esporte reconhecido por lei em cidade do ES

O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), sancionou o projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Vereadores, reconhecendo o carrinho de rolimã como modalidade esportiva e recreativa do município. Com a lei aprovada, a prefeitura agora pode criar mecanismos de incentivo à prática da atividade no município.
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A administração pública está autorizada pela lei, por exemplo, a promover e incentivar campeonatos, torneios, encontros e eventos recreativos com a modalidade; apoiar a utilização de espaços para a prática; promover campanhas educativa voltadas à seguranças da população e dos praticantes e apoiar associações, grupos, entidades esportivas e iniciativas comunitárias relacionadas à prática do carrinho de rolimã.
A lei também prevê normas de segurança e de trânsito para o exercício da modalidade e recomenda ou obriga o uso de equipamentos de proteção individual do esporte.
A ORIGEM
Carrinho de rolimã ou carrinho de rolamentos é um carrinho, geralmente construído de madeira e rolamentos de aço, para a disputa de corridas em ladeiras. Ele é mais utilizado em descidas asfaltadas e lisas.
Ao que tudo indica os primeiros modelos foram construídos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte no final da década de 1960 e começo da década de 1970, primeiras cidades brasileiras a terem ruas asfaltadas e topografia íngreme.
O rolamento de esferas, designado com frequência também como rolimã, é uma forma nominal que é corruptela do estrangeirismo rolemã, redução do nome francês roulement à billes.
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