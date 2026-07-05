AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Léo de Castro

FHC, o presidente que pensou no futuro do Brasil

Talvez essa seja a principal lição deixada por Fernando Henrique. Governar não é apenas administrar o presente, é criar as condições para que o país possa crescer nas décadas seguintes

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 04:30

Públicado em 

05 jul 2026 às 04:30
Léo de Castro

Colunista

Léo de Castro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso completou 95 anos no mês passado, no dia 18 de junho. Li dias atrás, com pesar, que o Alzheimer avança e ele já não se lembra que foi presidente da República, infelizmente. 


Na minha opinião, foi o melhor presidente que tivemos na história recente. Entre erros e acertos, o saldo é mais que positivo. Tive a oportunidade de participar de um painel com ele em Vitória, em agosto de 2018, num evento do IEL – Instituto Euvaldo Lodi, quando eu era presidente da Findes.


Na ocasião, ele criticou o cenário partidário fragmentado no Brasil e alertou para a chaga do populismo, que promete soluções fáceis para desafios complexos: "O fenômeno que acontece no Brasil é global, as democracias estão abaladas. A sociedade vai aplaudir quem tome as medidas necessárias, mas sem crescimento econômico nada será resolvido. E isso não é simples. Não podemos abrir espaço para o populismo e para quem propõe medidas mágicas. Não há soluções mágicas, o que há é trabalho", afirmou. A análise permanece mais atual do que nunca.

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em palestra no Fórum IEL de Gestão, realizado em Vitória Ricardo Medeiros

Fernando Henrique é um professor universitário que, em 1982, na condição de suplente, assumiu uma cadeira no Senado com a eleição de Franco Montoro para o governo de São Paulo. 


Intelectual respeitado dentro e fora do Brasil, levou para a vida pública uma visão de mundo construída na academia, na experiência internacional e no compromisso com a modernização do Estado brasileiro.


Em maio de 1993, assumiu o Ministério da Fazenda no governo Itamar e reuniu uma equipe extraordinária para enfrentar a hiperinflação. Pérsio Arida, André Lara Resende, Edmar Bacha, Gustavo Franco e Pedro Malan ajudaram a implantar o Plano Real, uma das mais importantes reformas econômicas da história do país. No ano seguinte, FH foi eleito presidente.


Além da estabilização da moeda, seu governo promoveu uma ampla agenda de reformas, incluindo a privatização e a modernização das telecomunicações; a abertura de setores que eram monopólio do Estado, como petróleo e infraestrutura; e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF prevê princípios básicos que até hoje não parecem bem assimilados. A lei do ano 2000 impôs limites para gastos com pessoal, endividamento, transparência e planejamento orçamentário.


Além da economia, também houve avanços importantes em áreas sociais. Na educação, foram implementadas mudanças como a nova Lei de Diretrizes e Bases, a criação do Enem, o fortalecimento dos sistemas nacionais de avaliação e a expansão do ensino fundamental. 


Na saúde, o ministro José Serra conduziu políticas que facilitaram o acesso da população aos medicamentos, com a criação dos genéricos, fortaleceu o combate à Aids, uma referência internacional, e participou da criação de instituições como a Anvisa e a ANS, que permanecem desempenhando papel central na regulação do setor.

Veja Também 

Imagem de destaque

Caso FHC: o que é e como funciona interdição envolvendo ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente

Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Naturalmente, nem todas as escolhas foram acertadas. Considero que a reeleição foi um equívoco, posição que o próprio Fernando Henrique reconheceu posteriormente. O país tem uma cultura de patrimonialismo e clientelismo e ainda não possui os devidos mecanismos de contenção de abusos. 


Pessoalmente, sempre defendi mandatos únicos, e foi o que implantei nas instituições que tive a oportunidade de liderar, como a ASES – Associação dos Empresários da Serra, o SindiplastES – Sindicato da Indústria de Material Plástico do Espírito Santo e a própria Findes.


A possibilidade de disputar um segundo mandato frequentemente altera as prioridades de quem governa, facilita o abuso da máquina pública e acaba deslocando o foco da construção de políticas públicas para a lógica da permanência no poder.


Também acredito que parte da política econômica do país permaneceu excessivamente dependente de juros elevados e de um câmbio valorizado. Esses instrumentos podem ter sido importantes num primeiro momento para consolidar a estabilidade, mas, com o tempo, acabaram reduzindo a competitividade da indústria brasileira, justamente o setor que mais agrega tecnologia, produtividade e empregos de maior qualificação.


Além disso, penso que, depois de Fernando Henrique, o Brasil não conseguiu mais se mobilizar em torno de um novo ciclo de reformas capaz de responder às transformações da economia mundial. O país continuou administrando problemas no curto prazo, deixando de formular um projeto consistente de futuro. 


Enquanto outras nações avançaram em produtividade, inovação e inserção internacional, seguimos presos a disputas ideológicas e a soluções imediatistas.


Talvez essa seja a principal lição deixada por Fernando Henrique. Governar não é apenas administrar o presente, é criar as condições para que o país possa crescer nas décadas seguintes. 


Reformas estruturais exigem coragem, diálogo, liderança e muito trabalho, como disse o próprio FHC naquele evento do IEL. Elas podem ser difíceis de construir e muitas vezes impopulares num primeiro momento, mas acabam sendo reconhecidas quando seus resultados se tornam permanentes.


Ao lembrar os 95 anos de Fernando Henrique, além de celebrar o legado do ex-presidente, vale refletir: quem está pensando hoje no Brasil dos próximos 30 anos?

Léo de Castro

Empresário, vice-presidente da CNI e presidente do Copin (Conselho de Politica Industrial da CNI). Foi presidente da Findes. Neste espaço, aborda economia, inovação, infraestrutura e ambiente de negócios

Tópicos Relacionados

Política Fernando Henrique Cardoso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Antunes, CEO da SAF do Rio Branco
CEO da SAF do Rio Branco garante continuidade do projeto
Bellingham, Inglaterra
Inglaterra aguenta pressão mexicana e encara a Noruega nas quartas da Copa
Imagem de destaque
A polêmica decisão da Fifa de anular suspensão de artilheiro americano após cartão vermelho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados