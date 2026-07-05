FHC, o presidente que pensou no futuro do Brasil

Naturalmente, nem todas as escolhas foram acertadas. Considero que a reeleição foi um equívoco, posição que o próprio Fernando Henrique reconheceu posteriormente. O país tem uma cultura de patrimonialismo e clientelismo e ainda não possui os devidos mecanismos de contenção de abusos.





Pessoalmente, sempre defendi mandatos únicos, e foi o que implantei nas instituições que tive a oportunidade de liderar, como a ASES – Associação dos Empresários da Serra, o SindiplastES – Sindicato da Indústria de Material Plástico do Espírito Santo e a própria Findes.





A possibilidade de disputar um segundo mandato frequentemente altera as prioridades de quem governa, facilita o abuso da máquina pública e acaba deslocando o foco da construção de políticas públicas para a lógica da permanência no poder.





Também acredito que parte da política econômica do país permaneceu excessivamente dependente de juros elevados e de um câmbio valorizado. Esses instrumentos podem ter sido importantes num primeiro momento para consolidar a estabilidade, mas, com o tempo, acabaram reduzindo a competitividade da indústria brasileira, justamente o setor que mais agrega tecnologia, produtividade e empregos de maior qualificação.





Além disso, penso que, depois de Fernando Henrique, o Brasil não conseguiu mais se mobilizar em torno de um novo ciclo de reformas capaz de responder às transformações da economia mundial. O país continuou administrando problemas no curto prazo, deixando de formular um projeto consistente de futuro.





Enquanto outras nações avançaram em produtividade, inovação e inserção internacional, seguimos presos a disputas ideológicas e a soluções imediatistas.





Talvez essa seja a principal lição deixada por Fernando Henrique. Governar não é apenas administrar o presente, é criar as condições para que o país possa crescer nas décadas seguintes.





Reformas estruturais exigem coragem, diálogo, liderança e muito trabalho, como disse o próprio FHC naquele evento do IEL. Elas podem ser difíceis de construir e muitas vezes impopulares num primeiro momento, mas acabam sendo reconhecidas quando seus resultados se tornam permanentes.





Ao lembrar os 95 anos de Fernando Henrique, além de celebrar o legado do ex-presidente, vale refletir: quem está pensando hoje no Brasil dos próximos 30 anos?