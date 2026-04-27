Caso FHC: o que é e como funciona interdição envolvendo ex-presidente

Recentemente foi destaque no noticiário a informação que a Justiça de São Paulo determinou a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 94 anos, após pedido feito pelos filhos. FHC — que sofre de Alzheimer em estágio avançado — não será mais responsabilizado por seus atos civis, vida financeira e patrimonial. Segundo informações do portal "G1", a interdição é um processo judicial usado para declarar que uma pessoa não tem capacidade — total ou parcial — de tomar decisões sobre a própria vida civil, como administrar bens ou assinar contratos. Pela lei, toda pessoa é considerada capaz ao nascer.