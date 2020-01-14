Geisy Arruda fala de traição algemada e choca ao postar foto seminua

Geisy Arruda está passando uns dias de suas férias em Portugal e decidiu ir ao Instagram nesta segunda (13) para elevar a temperatura da web. A bonita chocou os fãs ao surgir seminua, algemada e soltar: "Até chifre tem o lado bom".
No post, a modelo usou o espaço da legenda para divulgar seu livro de contos eróticos, que foi recentemente lançado, em dezembro, e também falou do "lado positivo" de ser traído.
"Você já foi traído(a)? É horrível, né ? Porém, não deveria... Meu livro de contos eróticos, 'O Prazer da Vingança', te ensina que até no chifre tem seu lado 'bom'. Se vingue como uma garota má: se acabando de prazer", legendou.