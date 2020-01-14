Geisy Arruda fala de traição algemada e choca ao postar foto seminua

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Você já foi traído (a) ?? É horrível né ? Porém , todavia , não deveria... ? Meu livro de Contos Eróticos  O Prazer da Vingança te ensina que até no chifre tem se lá o lado BOM. Se vingue igual uma garota má. Se acabando de prazer.? Tem Spolier no meus historys  e o link tá aqui na Bio. Compre já o seu livro e venha se divertir com a Gisele... ? foto: @dnlfotografo