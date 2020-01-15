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"Salve-se Quem Puder"

Festa de novela da Globo recebe convidados com 'furacão'

Equipe de efeitos especiais dos Estúdios Globo montaram uma simulação de um pouco do que será visto em 'Salve-se Quem Puder', nova novela das sete da emissora

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:34
Festa da novela "Salve-se Quem Puder", na Globo, recebe convidados com furacão Crédito: Reprodução/Instagram @salvesequempudertv
Globo decidiu receber imprensa e convidados de um jeito, no mínimo, diferente na coletiva e festa da próxima novela das sete, "Salve-se Quem Puder", na noite desta terça-feira (14). A equipe de efeitos especiais dos Estúdios Globo, do Rio de Janeiro, criou um "furacão" na cidade cenográfica da trama e quando todos entraram puderam sentir na pele uma mostra do que será visto no folhetim. 
A história da novela foi escrita por Daniel Ortiz, com direção artística de Fred Mayrink e começa a se desenvolver com a chegada de um furacão e um crime, no México, que une três mulheres completamente diferentes. Elas se tornam testemunhas acidentais de um assassinato. 

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"Salve-se Quem Puder" estreia no dia 27 de janeiro. Estão no elenco Flávia Alessandra, Rafael Cardoso, Thiago Fragoso, João Baldasserini, Grace Gianoukas, Bruno Ferrari, Felipe Simas, Murilo Rosa, Otavio Augusto, Juliana Alves, Daniel Rangel, Aline Dias e outros famosos. 

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