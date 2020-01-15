Pela 1ª vez, Alok vai comandar bloco durante o Carnaval 2020

O DJ Alok Crédito: Brian Baldrati/Is This Real

Um dos principais DJs do Brasil e o mais famosos, sem dúvida, do País, Alok , dará um novo passo na carreira neste início de 2020. O bonitão vai comandar um bloco no Carnaval 2020 com muita música eletrônica na festa de rua de São Paulo. As informações são do colunista Leo Dias.

Segundo ele, o trio de Alok sairá na região da Avenida Berrini no dia 16 de fevereiro.

A Leo Dias, o DJ ressaltou que o carnaval paulistano vem tomando cada vez mais proporção e que ele está ansioso para viver essa nova experiência.

"O Carnaval de São Paulo está crescendo muito a cada ano e ter a oportunidade de levar música eletrônica contribuindo e tornando a festa ainda mais democrática, é sensacional, ainda mais porque eu moro aqui. A ansiedade já chegou com tudo pra sentir a energia da galera na melhor época do ano", completou.