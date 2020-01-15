Boninho posta anjo vermelho e dá spoiler do 'BBB 20': 'Fogo no parquinho'

No entanto, ao legendar o post, ele deu a entender que os competidores de edições anteriores participarão da edição que, de longe, já é considerada histórica. Além disso, o comandante da atração da Globo já falou que os brothers terão acesso a um aparelho celular, o que já é uma grande novidade.
"Um anjo vermelho no BBB 20. Lógico, afinal a gente vai querer ver fogo no parquinho! Falta pouco! É dia 21. Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular no nosso exclusivo #feedbbb e ex-BBB é bem-vindo, com muita festa e nossa temida volta da #xepa. É diversão, competição e perrengue de sobra", escreveu.