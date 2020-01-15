Boninho posta anjo vermelho e dá spoiler do 'BBB 20': 'Fogo no parquinho'

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Um anjo vermelho no #bbb20. Lógico, afinal a gente vai querer ver fogo no parquinho!!! Falta pouco! É dia 21. Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular no nosso exclusivo #feedbbb e ex-bbb é bem vindo, com muita festa e nossa temida volta da #xepa. É diversão, competição e perrengue de sobra. @redeglobo @bbb #redebbb #reality @tiagoleifert @globoplay e agora com um #payperview mais barato!! Tudo pra ficar ligadinho com a gente 24hs!!