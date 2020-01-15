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Boninho posta anjo vermelho e dá spoiler do 'BBB 20': 'Fogo no parquinho'

Comandante do reality da Globo, Boninho deixou escapar mais uma novidade e os fãs já estão especulando o que pode ser o 'anjo vermelho' que já viralizou na web

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:14
Boninho posta anjo vermelho e dá spoiler do "BBB 20": "Fogo no parquinho" Crédito: Reprodução/Instagram @jbboninho
Boninho deixou escapar mais uma novidade do "BBB 20" no fim da manhã desta terça-feira (14). Em seu perfil do Instagram, ele postou uma foto de um anjo vermelho e deixou os seguidores bem curiosos. 
No entanto, ao legendar o post, ele deu a entender que os competidores de edições anteriores participarão da edição que, de longe, já é considerada histórica. Além disso, o comandante da atração da Globo já falou que os brothers terão acesso a um aparelho celular, o que já é uma grande novidade. 

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"Um anjo vermelho no BBB 20. Lógico, afinal a gente vai querer ver fogo no parquinho! Falta pouco! É dia 21. Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular no nosso exclusivo #feedbbb e ex-BBB é bem-vindo, com muita festa e nossa temida volta da #xepa. É diversão, competição e perrengue de sobra", escreveu. 

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