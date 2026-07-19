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Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo

os 26 anos, o jogador do Barcelona saiu do banco para marcar, na prorrogação, o gol mais emblemático de sua carreira.

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 20:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 jul 2026 às 20:35
Imagem BBC Brasil
Ferran Torres logo depois de marcar o gol do título espanhol Crédito: Reuters
O atacante Ferran Torres está longe de ser um dos jogadores mais badalados da seleção espanhola, mas coube a ele escrever um dos capítulos mais importantes da história do futebol espanhol.
Aos 26 anos, o jogador do Barcelona saiu do banco para marcar, na prorrogação, o gol mais emblemático de sua carreira: o gol que deu à Espanha o segundo título mundial.
Ferran foi revelado pelo Valencia, em 2017, e não demorou muito para mostrar seu talento com a bola nos pés. Logo na temporada seguinte, em 2018/19, já era titular da equipe.
A qualidade técnica chamou a atenção do Manchester City, de Pep Guardiola, que o contratou em 2020/21 por 25 milhões de euros (R$ 147 milhões). Na Inglaterra, até teve bons números, marcando 16 gols em 43 jogos, mas não conseguiu se firmar na equipe titular diante da forte concorrência.
Imagem BBC Brasil
Ferran Torres levanta a taça ao lado dos companheiros Crédito: Reuters
Em dezembro de 2021, Ferran foi contratado pelo Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, o negócio custou cerca de 45 milhões de euros (R$ 264 milhões) ao clube catalão.
Na equipe catalã, passou a ser um dos jogadores mais utilizados. Foram 207 jogos e 65 gols. Na atual temporada, conquistou seus melhores números pelo Barça: 21 gols em 49 partidas.
Pela seleção espanhola, começou a ganhar espaço em 2020 e se tornou um nome constante da equipe desde então — somando 61 partidas até o momento, com 24 gols. Além da Copa do Mundo, também venceu a Eurocopa de 2024 pela Fúria.

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