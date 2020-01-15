Ex de Johnny Depp está namorando outra mulher, diz jornal

A atriz Amber Heard Crédito: Reprodução/Instagram @amberheard

Após passar por um turbilhão de emoções na relação conturbada que teve com o ator Johnny Depp , a atriz Amber Heard, 33, está namorando uma outra mulher. A informação é do site Daily Mail. Ela foi flagrada, inclusive, aos beijos com a pretendente.

De acordo com o Daily Mail, a namorada em questão é a diretora de fotografia Bianca Butti, 38. Ela tem encarado um intenso tratamento contra um câncer de mama e costuma mostrar a evolução de sua saúde por meio das redes sociais.

Depois de se beijarem em frente a um hotel, na Califórnia, as duas entraram no carro de Amber e foram embora.

Amber passou por muitos problemas com Depp. No ano passado, Amber exigiu que o ator apresentasse na Justiça um relatório com documentos sobre suas prisões e uso de substâncias ilícitas. Depp disse que se recusava a apresentar tais papeis, e a briga entre eles só aumentou.