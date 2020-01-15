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Amber Heard

Ex de Johnny Depp está namorando outra mulher, diz jornal

A namorada em questão é a diretora de fotografia Bianca Butti; ela tem encarado um intenso tratamento contra um câncer de mama e costuma mostrar a evolução de sua saúde por meio das redes sociais

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 09:34
A atriz Amber Heard Crédito: Reprodução/Instagram @amberheard
Após passar por um turbilhão de emoções na relação conturbada que teve com o ator Johnny Depp, a atriz Amber Heard, 33, está namorando uma outra mulher. A informação é do site Daily Mail. Ela foi flagrada, inclusive, aos beijos com a pretendente.
De acordo com o Daily Mail, a namorada em questão é a diretora de fotografia Bianca Butti, 38. Ela tem encarado um intenso tratamento contra um câncer de mama e costuma mostrar a evolução de sua saúde por meio das redes sociais.
Depois de se beijarem em frente a um hotel, na Califórnia, as duas entraram no carro de Amber e foram embora. 

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Amber passou por muitos problemas com Depp. No ano passado, Amber exigiu que o ator apresentasse na Justiça um relatório com documentos sobre suas prisões e uso de substâncias ilícitas. Depp disse que se recusava a apresentar tais papeis, e a briga entre eles só aumentou.
O ator abriu um processo de difamação de imagem no valor de US$ 50 milhões (cerca de R$ 188 milhões) contra sua ex-mulher. Ele dizia que a atriz fez insinuações falsas sobre ele em um artigo que escreveu para o jornal Washington Post, em dezembro de 2018.

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