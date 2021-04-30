Agricultor desaparecido em Mimoso do Sul é encontrado

A família contou que João estava abatido, sem os chinelos e com várias picadas de insetos nos pés. Um vizinho que fazia buscas nas imediações avistou o agricultor saindo de uma mata e o levou de moto até a casa da família. Aos familiares, o agricultor contou que se perdeu numa lavoura e acabou numa mata. Se alimentou que mexericas e água que encontrou em um córrego. Ele foi levado nesta tarde a um hospital de Mimoso do Sul, para ser avaliado por um médico.