Agricultor desaparecido em Mimoso do Sul é encontrado

Desaparecido desde a segunda-feira (19), João Mateini, de 66 anos, foi localizado na tarde desta sexta-feira (30), na zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família, ele foi encontrado por um vizinho na localidade de Mundo Novo, há cerca de três quilômetros da casa de um primo.
A família contou que João estava abatido, sem os chinelos e com várias picadas de insetos nos pés. Um vizinho que fazia buscas nas imediações avistou o agricultor saindo de uma mata e o levou de moto até a casa da família. Aos familiares, o agricultor contou que se perdeu numa lavoura e acabou numa mata. Se alimentou que mexericas e água que encontrou em um córrego. Ele foi levado nesta tarde a um hospital de Mimoso do Sul, para ser avaliado por um médico.
Segundo Mário Mateini, primo do desaparecido, ele fazia uso de remédios controlados e foi diagnosticado com depressão há pouco tempo. João mora com o primo e a mãe na localidade de São Rafael, zona rural. Ele estava na casa de um familiar em Palmerinha, quando desapareceu. Saiu sem o celular, com duas cartelas de remédio e com documentos.