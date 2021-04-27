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Sul do ES

Família pede ajuda para encontrar agricultor desaparecido em Mimoso do Sul

João Mateini, de 55 anos, desapareceu na última segunda-feira (19), no interior de Mimoso do Sul. Segundo a família, ele fazia uso de remédios controlados e foi diagnosticado com depressão há pouco tempo

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 21:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2021 às 21:52
Agricultor, João Mateini, desapareceu na segunda(19)
Agricultor João Mateini desapareceu na segunda(19) Crédito: Divulgação
A família de João Mateini, de 55 anos, busca por informações que levem ao paradeiro do agricultor do interior de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ele desapareceu na última segunda-feira (19).  Segundo Mário Mateini, primo do desaparecido, ele fazia uso de remédios controlados e foi diagnosticado com depressão há pouco tempo.
João morava com o primo e a mãe na localidade de São Rafael, zona rural de Mimoso do Sul, que fica a mais de 40 quilômetros da sede. “Ele saiu na segunda, por volta das 9h. Estava na casa do irmão em Palmerinha, dormiu lá e viria para casa. Saiu sem o celular, com duas cartelas de remédio e com documentos. Já procuramos ele em todos os lugares, na casa dos vizinhos ninguém viu ele passar”, disse o primo.
Mário Mateini disse que, há cerca de um mês, o primo vem apresentando um comportamento estranho, dirigindo em alta velocidade e chegou a desaparecer por três dias. Depois do episódio, Mário até impediu que João dirigisse sozinho.
Em nota, a Polícia Civil informou que o boletim foi registrado por meio da Delegacia Online. Disse também que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou online. Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia 181 ou pelos contatos da família (28) 99925-1528 ou (28) 99986-5545. 

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