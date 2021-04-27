Família pede ajuda para encontrar agricultor desaparecido em Mimoso do Sul

João morava com o primo e a mãe na localidade de São Rafael, zona rural de Mimoso do Sul, que fica a mais de 40 quilômetros da sede. “Ele saiu na segunda, por volta das 9h. Estava na casa do irmão em Palmerinha, dormiu lá e viria para casa. Saiu sem o celular, com duas cartelas de remédio e com documentos. Já procuramos ele em todos os lugares, na casa dos vizinhos ninguém viu ele passar”, disse o primo.