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Desaparecida

Menina de 12 anos está desaparecida há 21 dias em Colatina

Lara Andrade saiu de casa no bairro Vila Amélia, em Colatina, e não foi mais vista. Família afirma que criança toma remédios e faz tratamento na APAE
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:11

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:11

Lara Andrade desapareceu no dia 8 de novembro no bairro Santo Antônio em Colatina
Lara Andrade desapareceu no dia 8 de novembro no bairro Santo Antônio em Colatina Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização

30/11/2020 - 7:06
A família da menina informou, na madrugada desta segunda (30), que ela foi encontrada na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, e que Lara já está em casa sob os cuidados dos parentes. A família disse, ainda, que assim que a menina chegou ao ES foi até a Polícia Civil para que fossem adotadas as medidas cabíveis em relação ao caso. 
Uma família de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está se mobilizando nas ruas e nas redes sociais para encontrar Lara Andrade, de 12 anos, que desapareceu no dia 8 de novembro. De acordo com a tia de Lara, Laura Gomes, a sobrinha saiu de casa, em Vila Amélia, para brincar com a prima que mora na rua de cima, mas não foi mais vista desde então. Ela estava usando uma bermuda jeans e uma blusa vermelha quando desapareceu.
"Ela era acostumada a brincar com a prima, que mora na rua de cima. No dia 8, ela simplesmente tomou banho e avisou a avó que ia na casa da prima. Ela não está com dinheiro, documentos ou telefone, nada. Saiu só com a roupa do corpo", relata. Lara foi criada pela avó. 
De acordo com Laura, a família procurou o Conselho Tutelar e registrou boletim de ocorrência após três dias de desaparecimento. No dia 16, receberam a informação de que a menina teria sido vista na rua José Lima, no bairro Aparecida. A família e a polícia foram ao local, mas não a encontraram. Desde então, não houve novas pistas. 
"Não temos mais onde procurar, já procuramos em toda Colatina e já colocamos nas redes sociais. Nós não sabemos o que fazer, minha irmã é doente, tem pressão alta e por isso não consegue responder no momento. Estamos desesperados porque é uma criança de 12 anos, que toma remédio controlado e faz tratamento na APAE", conta.

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