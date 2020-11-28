Menina de 12 anos está desaparecida há 21 dias em Colatina

Lara Andrade desapareceu no dia 8 de novembro no bairro Santo Antônio em Colatina Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização A família da menina informou, na madrugada desta segunda (30), que ela foi encontrada na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, e que Lara já está em casa sob os cuidados dos parentes. A família disse, ainda, que assim que a menina chegou ao ES foi até a Polícia Civil para que fossem adotadas as medidas cabíveis em relação ao caso.

Uma família de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , está se mobilizando nas ruas e nas redes sociais para encontrar Lara Andrade, de 12 anos, que desapareceu no dia 8 de novembro. De acordo com a tia de Lara, Laura Gomes, a sobrinha saiu de casa, em Vila Amélia, para brincar com a prima que mora na rua de cima, mas não foi mais vista desde então. Ela estava usando uma bermuda jeans e uma blusa vermelha quando desapareceu.

"Ela era acostumada a brincar com a prima, que mora na rua de cima. No dia 8, ela simplesmente tomou banho e avisou a avó que ia na casa da prima. Ela não está com dinheiro, documentos ou telefone, nada. Saiu só com a roupa do corpo", relata. Lara foi criada pela avó.

De acordo com Laura, a família procurou o Conselho Tutelar e registrou boletim de ocorrência após três dias de desaparecimento. No dia 16, receberam a informação de que a menina teria sido vista na rua José Lima, no bairro Aparecida. A família e a polícia foram ao local, mas não a encontraram. Desde então, não houve novas pistas.