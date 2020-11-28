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Incêndio atinge oficina mecânica no bairro Shell em Linhares

Bombeiros foram acionados para combater as chamas que rapidamente se alastraram pelo imóvel. Apesar do susto, não houve feridos

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 10:56
Fogo atingiu área de oficina de Linhares neste sábado (28)
Fogo atingiu área de oficina de Linhares neste sábado (28) Crédito: Reprodução
Um incêndio atingiu uma oficina em Linhares, no Norte do Estado, na manhã deste sábado (28). A ocorrência foi registrada no bairro Shell. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para conter o fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta de 5h da manhã. Imagens foram gravadas momentos depois de o fogo tomar parte do local e mostram que as chamas ficaram perto de alguns caminhões que estavam na oficina. Veja o vídeo:

VEJA O VÍDEO

Equipes do Corpo de Bombeiros que foram ao local conseguiram controlar o fogo. O dono da oficina não quis gravar entrevista, mas disse que vai aguardar o resultado da perícia para entender porque o incêndio aconteceu.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta

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