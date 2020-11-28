Incêndio atinge oficina mecânica no bairro Shell em Linhares

Um incêndio atingiu uma oficina em Linhares, no Norte do Estado, na manhã deste sábado (28). A ocorrência foi registrada no bairro Shell. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para conter o fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo testemunhas, o incêndio começou por volta de 5h da manhã. Imagens foram gravadas momentos depois de o fogo tomar parte do local e mostram que as chamas ficaram perto de alguns caminhões que estavam na oficina. Veja o vídeo:
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Equipes do Corpo de Bombeiros que foram ao local conseguiram controlar o fogo. O dono da oficina não quis gravar entrevista, mas disse que vai aguardar o resultado da perícia para entender porque o incêndio aconteceu.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta