Jovem desaparecida há quase um mês é encontrada em cidade do RJ

Após ficar praticamente um mês desaparecida, a adolescente Mariana Leandro Rocha, de 15 anos, está bem e sob os cuidados do Conselho Tutelar de Niterói (RJ). De acordo com a família, ela foi encontrada na cidade fluminense na quarta-feira (10), depois de sumir em Conselheiro Pena (MG), em meados de janeiro.
Segundo a tia Idelcides Maria Rocha, a jovem realmente esteve na cidade de Cariacica, na Grande Vitória. "Ela estava em um abrigo no bairro Bela Aurora e depois foi de carona com outra adolescente para o Rio de Janeiro. Lá ela não teve para onde ir e procurou o Conselho Tutelar", contou.
"Pelo menos agora a minha irmã vai poder trabalhar, dormir e comer sabendo que a filha dela está viva"
Nesta quinta-feira (18), a família ainda fazia os trâmites burocráticos necessários para que a jovem pudesse voltar para a casa. "Conversei com ela por telefone e ela chorou muito. Perguntou pela mãe, pelos irmãos... mas está bem de saúde", disse a tia. Por enquanto, não há uma data para que a jovem reencontre os familiares.
Ainda de acordo com a parente, a Mariana teria fugido de casa após um desentendimento com a mãe que falou não ser possível comprar tudo que a filha pediu de aniversário. A adolescente teria problemas psicológicos e a família suspeita que ela possa ter transtorno bipolar.
Por meio de nota, o Conselho Tutelar de Niterói confirmou que a jovem está acolhida e que pediu abrigo voluntariamente. "A adolescente recebeu atendimento médico, passou por teste de Covid-19 e está bem", garantiu o órgão, que aguarda a liberação da Justiça para fazer o recambiamento da Mariana.
O DESAPARECIMENTO
Mariana Leandro Rocha não dava notícias para a família desde o dia 17 de janeiro. Ela desapareceu depois de entrar em um carro prata, na cidade de Conselheiro Pena (MG). Pessoas próximas à jovem espalharam imagens dela para tentar encontrá-la e registraram o desaparecimento junto à Polícia Civil no dia 29.
Na terça-feira (9), a família recebeu a informação de que a adolescente teria sido vista no bairro Campo Grande, em Cariacica. Apesar de a Mariana e a mãe serem de Minas Gerais, elas já haviam morado no Espírito Santo e pretendem se mudar para Vitória, onde mora a tia materna da jovem.