Jovem desaparecida há quase um mês é encontrada em cidade do RJ

Mariana Leandro Rocha tem apenas 15 anos e estava desaparecida desde janeiro Crédito: Acervo pessoal

Segundo a tia Idelcides Maria Rocha, a jovem realmente esteve na cidade de Cariacica , na Grande Vitória . "Ela estava em um abrigo no bairro Bela Aurora e depois foi de carona com outra adolescente para o Rio de Janeiro. Lá ela não teve para onde ir e procurou o Conselho Tutelar", contou.

"Pelo menos agora a minha irmã vai poder trabalhar, dormir e comer sabendo que a filha dela está viva" Idelcides Maria Rocha - Tia da Mariana Leandro Rocha

Nesta quinta-feira (18), a família ainda fazia os trâmites burocráticos necessários para que a jovem pudesse voltar para a casa. "Conversei com ela por telefone e ela chorou muito. Perguntou pela mãe, pelos irmãos... mas está bem de saúde", disse a tia. Por enquanto, não há uma data para que a jovem reencontre os familiares.

Ainda de acordo com a parente, a Mariana teria fugido de casa após um desentendimento com a mãe que falou não ser possível comprar tudo que a filha pediu de aniversário. A adolescente teria problemas psicológicos e a família suspeita que ela possa ter transtorno bipolar.

Mariana Leandro Rocha fugiu de casa após um desentendimento com a mãe, de acordo com a família Crédito: Acervo pessoal

Por meio de nota, o Conselho Tutelar de Niterói confirmou que a jovem está acolhida e que pediu abrigo voluntariamente. "A adolescente recebeu atendimento médico, passou por teste de Covid-19 e está bem", garantiu o órgão, que aguarda a liberação da Justiça para fazer o recambiamento da Mariana.

O DESAPARECIMENTO