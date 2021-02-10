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Polícia confirma

Quatro corpos encontrados no mar são de desaparecidos em lancha

A confirmação foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fez a identificação dos corpos. Um quinto corpo foi resgatado nesta terça (9) pela Marinha
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

10 fev 2021 às 09:57

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 09:57

Navio-Patrulha “Macaé” durante operação de buscas. Embarcação fez o recolhimento e traslado do quinto corpo encontrado
Navio-Patrulha “Macaé” durante operação de buscas. Embarcação fez o recolhimento e traslado do quinto corpo encontrado Crédito: Divulgação / Marinha do Brasil
A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a identificação de quatro corpos dos amigos que desapareceram na lancha “O Maestro”, que saiu do Estado carioca com cinco tripulantes em direção a Fortaleza, no Ceará, com parada programada em Vitória para abastecimento. Além disso, a Marinha do Brasil confirmou ter encontrado um quinto corpo na área de buscas nesta terça-feira (9).
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Wilson Martins dos Santos e Ricardo José Kirst já haviam tido o reconhecimento confirmado no último sábado (6). Domingos Salvio Ribeiro de Souza e Guilherme Ambrósio de Oliveira Nascimento, foram identificados pela família na última segunda-feira (8).

CORPO ENCONTRADO NESTA TERÇA

Em nota, a Marinha informou que um barco pesqueiro avistou um corpo a aproximadamente 35 quilômetros a sudeste do Farol de Cabo Frio nesta terça-feira (9), quando se completaram 10 dias de buscas. Um navio-patrulha fez o recolhimento para o traslado e trabalhos de identificação.
A lancha "O Maestro" saiu do Rio de Janeiro com destino ao Ceará no dia 26 de janeiro, com parada programada em Vitória para reabastecimento. O último contato foi feito em 29 de janeiro e as buscas iniciadas pela Marinha no dia 31. De lá para cá, cinco corpos foram encontrados, sendo o último nesta terça-feira (9).

Atualização

10/02/2021 - 5:49
A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o corpo do quinto tripulante, identificado como Jose Claudio de Sousa Vieira, foi encontrado na última terça-feira (9) e identificado nesta quarta-feira (10). O texto da matéria foi atualizado.

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