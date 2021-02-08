Ricardo Kirst e Wilson dos Santos tiveram os corpos reconhecidos por familiares no IML de Macaé, no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com o Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo José Kirst, dono da embarcação, e o pescador Wilson Martins dos Santos foram reconhecidos por familiares, que estiveram presentes no Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, no Rio, no último final de semana.

Your browser does not support the audio element. Dois corpos achados são de amigos que sumiram em lancha a caminho do ES

Até o momento, quatro corpos foram encontrados e retirados da água, porém dois seguem sem identificação , visto a dificuldade técnica em realizar os procedimentos. Segundo a perícia da Polícia Técnico-Científica Fluminense, "devido às condições desfavoráveis dos outros dois cadáveres, será necessária uma intervenção e tratamento do tecido epidérmico para possibilitar a coleta com qualidade suficiente e, desta forma, confirmar as identidades das vítimas. Todos os familiares já foram comunicados", diz o trecho da nota encaminhada à reportagem pela assessoria.

BUSCAS MANTIDAS

Os primeiros indícios de naufrágio surgiram após os familiares perderem a comunicação com a embarcação no dia 29 de janeiro, três dias após deixarem a capital carioca com destino a Fortaleza. No dia 31, a lancha foi dada como desaparecida e a Marinha iniciou as buscas com um grande contingente de marinheiros. Os trabalhos foram concentrados na área do Farol de São Tomé, em Campos (RJ), ponto onde foi registrada a última comunicação náutica.

A lancha "O Masetro" foi comprada por Ricardo há cerca de um ano e seguia em direção a Fortaleza, com 5 tripulantes Crédito: Divulgação

O primeiro indício de naufrágio foi constatado quando um freezer com características semelhantes ao da embarcação foi encontrado no mar e retirado pela Marinha na última quinta-feira (04), mesma data em que dois corpos também foram localizados

Dois dias depois, no sábado (06), A Marinha comunicou ter localizado outros dois corpos , possivelmente do barco "O Maestro". Caso seja confirmado que eles também sejam de ocupantes da embarcação, faltaria apenas um corpo a ser localizado.

Nesta segunda-feira (08), o órgão militar salientou, em nota, que as buscas pelo último tripulante prossegue.

"A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que iniciou, em 31 de janeiro, as buscas pelos cinco ocupantes da embarcação "O Maestro”, imediatamente após tomar conhecimento do seu desaparecimento, no litoral norte do Rio de Janeiro, nas proximidades do Farol de São Tomé.

No dia 4 de fevereiro, um freezer semelhante ao do barco "O Maestro" foi encontrado no litoral do Rio Crédito: Divulgação/Marinha

As buscas permanecem em curso, considerando parâmetros técnicos, as ações de ventos e correntes de deriva. Hoje (08), nono dia consecutivo de operação, participam dos esforços de busca o Navio-Patrulha Oceânico (NApOc) “Amazonas” e a aeronave Esquilo UH-12 da MB", diz o comunicado.