Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Buscas continuam

Familiares de desaparecidos em lancha vão para o RJ identificar corpos

Identificação é necessária após dois corpos terem sido encontrados nesta quinta (05).  Buscas continuam na costa do Rio de Janeiro
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:08

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:08

Amigos desaparecidos em lancha a caminho de Vitória
Amigos desaparecidos em lancha a caminho de Vitória Crédito: Reprodução
Após a Marinha do Brasil ter encontrado dois corpos durante as buscas pelos cinco tripulantes da embarcação “O Maestro”, familiares de dois dos desaparecidos estão indo para o Rio de Janeiro para o processo de identificação. A informação é da filha de um deles. A lancha saiu do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza com parada prevista em Vitória para reabastecimento, mas parou de fazer contato na última sexta-feira (29). 
Lilian Lima Ribeiro, filha de Domingos Salvio Ribeiro de Souza, contou à reportagem de A Gazeta que o irmão dela e a esposa do pai estão indo para o Rio de Janeiro neste sábado (06). Além deles, o filho de Wilson Martins dos Santos, outro tripulante desaparecido que estava na embarcação, também vai para o Estado carioca.
“É angustiante. Amanhã (06), meu irmão e a esposa do meu pai, juntamente com o filho do Wilson estão indo para o Rio de Janeiro para fazer a identificação dos corpos. Não sabemos de quem são os corpos até ter uma identificação dos familiares”, disse.

Veja Também

Marinha encontra dois corpos no RJ que podem ser de lancha que sumiu

Lancha que sumiu a caminho do ES: "Não conseguimos descansar, nem comer", diz filha

No fim da manhã desta sexta-feira (05) a Marinha emitiu um novo comunicado sobre as buscas. Informou que apenas o navio Purus está fazendo o trabalho de buscas, já que por conta do mau tempo e da baixa visibilidade, as aeronaves ficam impossibilitadas de realizar o trabalho pelo ar.
O navio patrulha Macaé, que estava fazendo as buscas pela água até esta quinta (04), foi designado para fazer o traslado dos dois corpos encontrados. A embarcação está seguindo para Enseada do Forno, em Arraial do Cabo, onde os órgãos competentes seguirão com o trabalho de identificação dos corpos.
Navio Purus, da Marinha do Brasil, faz buscas a tripulantes da lancha nesta sexta (05)
Navio Purus, da Marinha do Brasil, faz buscas a tripulantes da lancha nesta sexta (05) Crédito: Divulgação / Marinha do Brasil

O CASO

Buscas estão sendo feitas pelos tripulantes desaparecidos que estavam a bordo da lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza, no Ceará, e que faria uma parada em Vitória para reabastecimento. A embarcação “O Maestro” perdeu contato na última sexta-feira (29) e, desde então, familiares estão aflitos com a falta de notícias.
Os desaparecidos são: Domingos Salvio Ribeiro de Souza, Guilherme Ambrosio de Oliveira Nascimento, Wilson Martins dos Santos, José Cláudio de Sousa Vieira e Ricardo José Kirst, todos do Ceará. Eles saíram do Rio de Janeiro no último dia 26. Uma parada em Vitória para reabastecimento estava programada, mas o contato foi perdido na última sexta-feira. As buscas pela Marinha do Brasil começaram no domingo (31).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Marinha Rio de Janeiro Vitória (ES) Fortaleza (CE)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados