Familiares de desaparecidos em lancha vão para o RJ identificar corpos

Amigos desaparecidos em lancha a caminho de Vitória Crédito: Reprodução

Após a Marinha do Brasil ter encontrado dois corpos durante as buscas pelos cinco tripulantes da embarcação “O Maestro” , familiares de dois dos desaparecidos estão indo para o Rio de Janeiro para o processo de identificação. A informação é da filha de um deles. A lancha saiu do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza com parada prevista em Vitória para reabastecimento, mas parou de fazer contato na última sexta-feira (29).

Lilian Lima Ribeiro, filha de Domingos Salvio Ribeiro de Souza, contou à reportagem de A Gazeta que o irmão dela e a esposa do pai estão indo para o Rio de Janeiro neste sábado (06). Além deles, o filho de Wilson Martins dos Santos, outro tripulante desaparecido que estava na embarcação, também vai para o Estado carioca.

“É angustiante. Amanhã (06), meu irmão e a esposa do meu pai, juntamente com o filho do Wilson estão indo para o Rio de Janeiro para fazer a identificação dos corpos. Não sabemos de quem são os corpos até ter uma identificação dos familiares”, disse.

No fim da manhã desta sexta-feira (05) a Marinha emitiu um novo comunicado sobre as buscas. Informou que apenas o navio Purus está fazendo o trabalho de buscas, já que por conta do mau tempo e da baixa visibilidade, as aeronaves ficam impossibilitadas de realizar o trabalho pelo ar.

O navio patrulha Macaé, que estava fazendo as buscas pela água até esta quinta (04), foi designado para fazer o traslado dos dois corpos encontrados. A embarcação está seguindo para Enseada do Forno, em Arraial do Cabo, onde os órgãos competentes seguirão com o trabalho de identificação dos corpos.

Navio Purus, da Marinha do Brasil, faz buscas a tripulantes da lancha nesta sexta (05) Crédito: Divulgação / Marinha do Brasil

O CASO

Buscas estão sendo feitas pelos tripulantes desaparecidos que estavam a bordo da lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino à Fortaleza, no Ceará, e que faria uma parada em Vitória para reabastecimento. A embarcação “O Maestro” perdeu contato na última sexta-feira (29) e, desde então, familiares estão aflitos com a falta de notícias.