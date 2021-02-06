Marinha encontra mais 2 corpos no RJ que podem ser de lancha que sumiu

Amigos desaparecidos em lancha a caminho de Vitória Crédito: Reprodução

Em nota, a corporação explicou que encontrou os corpos a cerca de 35 km da costa do Farol de São Tomé, que é a última localização enviada pelos tripulantes da lancha. Eles foram recolhidos pelo Navio de Apoio Oceânico (NApOc) e serão levados para a Enseada do Fogo, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos (RJ), de onde serão transportados para que seja feita a identificação pelas famílias.

A Marinha ressaltou também que já avisou às famílias dos tripulantes da lancha sobre os dois corpos encontrados e que está em constante contato com os parentes dos desaparecidos para atualizá-los sobre as buscas. O órgão também cita que presta a assistência necessária àqueles que estão no Rio de Janeiro.

Imagens das buscas da Marinha pelos tripulantes da lancha "O Maestro"

As buscas pela lancha e pelos tripulantes irão continuar, com a participação de 120 militares, segundo a Marinha. Embarcações do órgão e aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) estão envolvidas na procura aos tripulantes. Na quinta-feira (4), dois corpos que podem estar relacionados à lancha foram encontrados e levados para o continente, para que seja feita a identificação pelos familiares.

ENTENDA O CASO

Buscas estão sendo feitas pelos cinco tripulantes desaparecidos que estavam a bordo da lancha que saiu do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza, no Ceará, e que faria uma parada em Vitória para reabastecimento. A embarcação “O Maestro” perdeu contato na última sexta-feira (29) e, desde então, familiares estão aflitos com a falta de notícias, mas esperançosos de que os cinco serão encontrados.

Os desaparecidos são: Domingos Salvio Ribeiro de Souza, Guilherme Ambrosio de Oliveira Nascimento, Wilson Martins dos Santos, José Cláudio de Sousa Vieira e Ricardo José Kirst, todos do Ceará. Eles saíram do Rio de Janeiro no último dia 26.