Dentista desaparecida após sair do trabalho na Serra é encontrada

Atualização
08/02/2021 - 9:06
O irmão da dentista informou por volta das 21 horas que a dentista foi encontrada e levada para casa. O texto foi atualizado.
A família de Mônica de Carvalho Marinho, de 47 anos, se mobilizou nas redes sociais para encontrá-la. Mônica é dentista e estava desaparecida desde domingo (7), quando deixou a empresa onde trabalha no bairro Manuel Plaza, na Serra, por volta das 18h50. Por volta das 21 horas desta segunda-feira (8), o irmão informou que Mônica havia sido encontrada e levada para casa. "Está bem", disse, sem dar mais detalhes sobre a ocorrência.
O DESAPARECIMENTO
Segundo Marcelo de Carvalho Marinho, que é irmão de Mônica, ela saiu da empresa onde trabalha no bairro Manuel Plaza, na Serra, por volta das 18h50 de domingo (7), no próprio carro, modelo Chevrolet Meriva de cor preta. Estava com um vestido azul com detalhes florais coloridos e um chinelo preto. Ela mora no bairro Praia do Canto, em Vitória e, de acordo com Marcelo, não costuma ficar tanto tempo assim fora de casa. "Ela é mãe de três filhos e casada. Às vezes ela trabalha até mais tarde, mas nunca fica sem voltar para casa, foi a primeira vez", disse.
Marcelo ainda afirmou que o carro de Mônica foi visto pelas câmeras da central de monitoramento de Vitória na Avenida Dante Michelini, próximo à área aeroporto, indo na direção da Praia do Canto.
Por volta das 21 horas desta segunda-feira (8), o irmão informou que Mônica havia sido encontrada e levada para casa.