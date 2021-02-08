Dentista desaparecida após sair do trabalho na Serra é encontrada

Segundo Marcelo de Carvalho Marinho, que é irmão de Mônica, ela saiu da empresa onde trabalha no bairro Manuel Plaza, na Serra, por volta das 18h50 de domingo (7), no próprio carro, modelo Chevrolet Meriva de cor preta. Estava com um vestido azul com detalhes florais coloridos e um chinelo preto. Ela mora no bairro Praia do Canto, em Vitória e, de acordo com Marcelo, não costuma ficar tanto tempo assim fora de casa. "Ela é mãe de três filhos e casada. Às vezes ela trabalha até mais tarde, mas nunca fica sem voltar para casa, foi a primeira vez", disse.