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Bairro Santiago

Criminosos fingem ser policiais, invadem casa e fazem família refém na Serra

O bandido que estava armado deu coronhadas no dono da casa, enquanto o outro pegou dois celulares, as chaves da moto e também do carro da família. Eles fugiram com o veículo

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:15

Publicado em 

30 jun 2021 às 12:15

  • Do G1/ES

DPJ da Serra
DPJ da Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Criminosos usando uniformes da Polícia Civil invadiram uma casa e fizeram uma família refém na madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Santiago, na Serra, na Grande Vitória.
Na residência estavam o motorista Liomar Rebuli, a esposa, os filhos de 8 e 3 anos e a sogra dele, que foi quem o acordou ao perceber que havia uma dupla de supostos policiais no quintal. Os homens haviam pulado o muro da casa.
Criminosos fingem ser policiais, invadem casa e fazem família refém na Serra
"Minha sogra me acordou e disse que o quintal estava cheio de polícia. Quando olhei pela janela, vi homens com uniforme da Polícia Civil. Falaram que tinha uma averiguação para fazer na minha casa, pois eu estaria ilegal. Eu disse que não tinha nada e pedi o mandado. Foi quando apontou a arma e mandou abrir a porta", contou Liomar.
Os criminosos mantiveram uma arma apontada para Liomar e os filhos. Eles exigiram que o motorista entregasse uma arma legalizada que tinha em casa. Com medo, Liomar atendeu o pedido.
"Eu não tinha reação nenhuma para não expor meus filhos, jamais ia reagir e colocar as nossas vidas em risco", disse.
Entregar a arma não foi o suficiente para que os bandidos fossem embora.
O criminoso que estava armado deu coronhadas em Liomar, enquanto o outro pegou dois celulares, as chaves da moto e também do carro da família. Eles fugiram com o veículo.
"Depois de revirar algumas coisas, pediram dinheiro, mas eu não tinha. Tenho certeza que não eram policiais, pois não fariam isso", observou.
Liomar procurou a Delegacia Regional de Serra, onde registrou um boletim de ocorrência para que o crime seja investigado.
"Espero que a gente possa ter um pouco mais de segurança. Foi um susto muito grande, graças a Deus minha família está bem", disse a vítima.

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