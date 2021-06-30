Jovem é morto com mais de 20 tiros em bairro de Vila Velha

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um jovem foi morto com mais de 20 tiros no bairro Barramares, em Vila Velha . O crime aconteceu na noite desta terça-feira (30). A vítima não foi identificada, mas os policiais acreditam que o rapaz assassinado tenha entre 18 e 20 anos.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a polícia foi chamada, pois moradores ouviram muitos tiros na região, por volta das 20h. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a vítima caída, com muitas perfurações, em frente a uma casa. Ninguém no local soube dizer aos policiais se foi uma ou mais pessoas que cometeram o crime nem como chegaram ou saíram do local.

Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem. Por meio de nota, a PM informou que, por volta das 20h desta terça-feira (29), a Polícia Militar foi acionada para verificar ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Barramares, em Vila Velha. No local foi constato o óbito de um homem, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação para o crime. "Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", finaliza.

A Polícia Civil informou, por nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou.

A polícia pede ainda para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O site é o disquedenuncia181.es.gov.br

TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA SERRA

Já na madrugada desta quarta-feira (30), por volta das 2h, um homem foi baleado no rosto na praça do bairro Novo Horizonte, na Serra . A vítima foi socorrida para uma UPA do município consciente e conversava normalmente com os médicos no local.

Por se tratar de uma ocorrência de disparo de arma de fogo, policiais foram chamados para registro do fato na UPA. A vítima, quando ficou sabendo da chegada dos agentes, fugiu. Por isso, a polícia não conseguiu colher informações sobre o crime.