AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Barramares

Jovem é morto com mais de 20 tiros em bairro de Vila Velha

O rapaz não foi identificado, mas os policiais acreditam que ele tenha entre 18 e 20 anos. Já na Serra, um homem levou um tiro no rosto em uma praça do bairro Novo Horizonte

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2021 às 08:23
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um jovem foi morto com mais de 20 tiros no bairro Barramares, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (30). A vítima não foi identificada, mas os policiais acreditam que o rapaz assassinado tenha entre 18 e 20 anos.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, a polícia foi chamada, pois moradores ouviram muitos tiros na região, por volta das 20h. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a vítima caída, com muitas perfurações, em frente a uma casa. Ninguém no local soube dizer aos policiais se foi uma ou mais pessoas que cometeram o crime nem como chegaram ou saíram do local.
Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem. Por meio de nota, a PM informou que, por volta das 20h desta terça-feira (29), a Polícia Militar foi acionada para verificar ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Barramares, em Vila Velha. No local foi constato o óbito de um homem, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação para o crime. "Nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", finaliza.
A Polícia Civil informou, por nota, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", completou. 
A polícia pede ainda para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181. "A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O site é o disquedenuncia181.es.gov.br

TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA SERRA

Já na madrugada desta quarta-feira (30), por volta das 2h, um homem foi baleado no rosto na praça do bairro Novo Horizonte, na Serra. A vítima foi socorrida para uma UPA do município consciente e conversava normalmente com os médicos no local.
Por se tratar de uma ocorrência de disparo de arma de fogo, policiais foram chamados para registro do fato na UPA. A vítima, quando ficou sabendo da chegada dos agentes, fugiu. Por isso, a polícia não conseguiu colher informações sobre o crime.
Com informações da Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Suspeitos fingem pescar no mato para furtar fios de cobre em Colatina

Polícia prende acusado de mortes em Santa Rita e Zumbi dos Palmares

Após caçada a Lázaro em Goiás, veja os criminosos mais procurados do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Serra Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De esfoliação a hidratação: veja como tratar pés ressecados
Imagem de destaque
Dia dos Pais também pode ser uma data de luto
Imagem de destaque
Decoração moderna e contemporânea: saiba como diferenciar cada estilo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados