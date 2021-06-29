Um homem de 20 anos foi preso na última sexta-feira (25), em Vila Velha, em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio de um jovem de 19 anos, no bairro Santa Rita, no dia 17 de março. O suspeito também é apontado como um dos autores do duplo homicídio consumado, incluindo o de uma criança de 5 anos, e um homicídio tentado, que ocorreu no último dia 20, no bairro Zumbi dos Palmares.
Polícia prende acusado de mortes em Santa Rita e Zumbi dos Palmares
Sobre a prisão, o delegado Daniel Belchior, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, comentou que já havia investigação em curso, em função de ataques realizados neste ano pela disputa do domínio do tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita. "A prisão realizada é temporária, com duração de 30 dias prorrogáveis por mais 30, em virtude do crime cometido em março ainda estar em fase de investigação policial. Além disso, não houve resistência do suspeito à ação policial", relatou.
"As informações preliminares indicam que o rapaz morto no mesmo dia que a criança seria um inimigo do indivíduo agora preso, era de fato o alvo dele. Mas ele não agiu sozinho. Este indivíduo faz parte de um grupo que, por meio de ataques, busca o domínio do tráfico da região. As investigações continuam e estamos buscando novos elementos informativos. Para isso, pedimos a colaboração da população, com sigilo da fonte"
Segundo a autoridade policial, a Polícia Civil já vem efetuando prisões estratégicas de lideranças locais. "Com elas, pessoas que ocupavam posições por vezes de menor destaque dentro do grupo, acabam em ascensão na escala do tráfico local. Em função disso, algumas alianças e políticas de boa vizinhança do tráfico acabam se rompendo, considerando até a ambição de algumas pessoas de dominar toda a região, provocando instabilidade. Como resultado disso tudo, tem-se um contumaz estilo de violência no sentido de eliminar pessoas de grupos rivais e repetidos ataques", afirmou.
No bairro Alecrim, em um local conhecido como "Beco do Alemão", no último sábado (26) também foi detido, em flagrante, um suspeito de 19 anos, com apoio da Guarda Municipal. O detido é conhecido pelas forças de segurança pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
RELEMBRE O TIROTEIO EM ZUMBI DOS PALMARES
Um homem foi morto durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, no domingo, 20 de julho. Uma criança foi atingida por um disparo na cabeça enquanto brincava na rua e chegou a ser socorrida. Uma mulher também ficou ferida na troca de tiros. Jhonatan Pereira dos Santos, de 5 anos, ficou internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto. A mulher e a criança feridas foram socorridos por populares e levados para para hospitais.