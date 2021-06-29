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Na Serra

Idoso foi morto por negar dinheiro para bebida alcoólica a assassino, diz polícia

Segundo as investigações, assassino pediu dinheiro a vítima para comprar bebida alcoólica, mas ao receber a recusa e ter sido chamado de cachaceiro, não gostou e decidiu matar o idoso

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 12:22
Jocimar Delfino da Victoria, de 38 anos, foi preso acusado de matar um idoso a pauladas em Central Carapina, na Serra
Jocimar Delfino da Victoria, de 38 anos, foi preso acusado de matar um idoso a pauladas em Central Carapina, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil ES
Um idoso de 68 anos, identificado como Domingos Lima de Jesus, foi morto a pauladas no bairro Central Carapina, na Serra, no dia 16 de maio. O acusado, Jocimar Delfino da Victoria, de 38 anos, foi preso no dia 27 do mesmo mês, por agentes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. De acordo com as investigações da polícia, o motivo do crime foi a vítima ter recusado dar dinheiro ao acusado, quando o mesmo pediu para comprar bebida alcoólica.
Na conversa, Seu Domingos teria chamado Jocimar de “cachaceiro” e dito para ele arrumar um trabalho. O acusado, que não gostou nada do que ouviu, resolveu matar o idoso.
“Quinze dias antes do crime, Jocimar encontrou Domingos na rua e pediu dinheiro para comprar bebida alcoólica. Domingos respondeu que não iria dar dinheiro para cachaceiro e que era para ele arrumar um trabalho. Foi por esse motivo banal, fútil que Domingos foi morto. O Jocimar costumava pedir dinheiro às pessoas e costumava ameaçar as pessoas que não davam dinheiro a ele”, explicou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP Serra.
Domingos Lima de Jesus, morto a pauladas na Serra
Domingos Lima de Jesus, morto a pauladas na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Civil ES
Ainda de acordo com o delegado, o crime foi premeditado. Domingos acordava todos os dias às 2h e seguia, com a esposa, para a região de Queimados, onde tirava leite e depois vendia no bairro Central Carapina. No dia 16 de maio, o acusado, sabendo da rotina da vítima, chegou ao local com antecedência e criou uma situação para matar o idoso.

O CRIME

O homem teria chegado até Domingos dizendo que tinha levado um tiro na perna e pediu uma camiseta ao idoso, que deu para ele. Em seguida, o homem jogou a camiseta no chão e disse para o idoso levá-lo até certo ponto do bairro Central Carapina. Domingos recusou, dizendo que estava atrasado para o trabalho.
“Logo depois desse diálogo, quando o Seu Domingos ia entrar no carro, o acusado pediu para que ele olhasse na rua para ver se os atiradores não estavam no local. Nesse momento de distração, o acusado deu uma paulada na cabeça da vítima. A vítima caiu e em seguida o homem deu mais duas pauladas. Tudo isso na frente da esposa do idoso. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas faleceu dois dias depois”, explicou.
Ainda de acordo com o delegado, não só a família, mas todo o bairro ficou incrédulo com a brutalidade do assassino. “A família dependia do trabalho dele. Eles ficaram muito abalados e sofrem até hoje. Não só a família, como todo o bairro Central Carapina, que ficou revoltado com o crime”, disse.
Segundo o delegado, as investigações avançaram rapidamente e 10 dias depois o homem foi preso, no bairro Central Carapina. Ele já havia sido condenado e cumprido pena pelo crime de roubo. Agora, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, com aumento de pena pela vítima ser maior de 60 anos.
“Fazer justiça e retirar esse indivíduo de circulação era o mínimo que poderíamos fazer pela família, que ainda sofre a perda de um ente querido, que era adorado por todos no bairro Central Carapina e não tinha feito mal a ninguém anteriormente ao crime”, concluiu.

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