Bandidos apontam arma para criança durante assalto a ônibus na Serra

Ônibus do transcol foi assaltado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Pelo menos cinco pessoas foram assaltadas dentro de um ônibus do Transcol na noite deste domingo (27), na Serra . O assalto aconteceu por volta das 20 horas, em um ponto do bairro Jardim Limoeiro. Dois criminosos acabaram presos por um policial à paisana.

De acordo com informações da TV Gazeta, cerca de 40 passageiros estavam no ônibus da linha 504 - que faz o trajeto entre os terminais de Jacaraípe e de Itacibá - quando o assalto aconteceu. Para roubar celulares, os bandidos chegaram a apontar a arma para uma criança de 8 anos.

"Ela ficou muito em choque. É muito difícil a gente ver a nossa filha ter que passar por isso por causa de um celular. O mundo está sem amor, é muita crueldade, não poupa nem as crianças", lamentou a mãe.

Os passageiros ficaram assustados com a agressividade dos criminosos. Uma dona de casa também viu a filha, uma adolescente, ficar sob a mira dos bandidos. "Super violentos. O rapaz sacou a arma e apontou para a minha filha de 16 anos. Ela pulou lá embaixo e saiu correndo pela pista", contou a mãe.

DOIS SUSPEITOS FORAM PRESOS

De acordo com informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, dois bandidos já estavam dentro do veículo quando um comparsa deles entrou pela porta do meio assim que o ônibus parou em um ponto do bairro Jardim Limoeiros. Quando o terceiro homem entrou no coletivo, os três anunciaram o assalto.

"O cara estava com uma arma caseira, anunciou o assalto e um deles começou a recolher celular. Quando eles chegaram em mim, me pediram o celular. Eu sentei em cima do celular para esconder, então ele pegou minha mochila, onde estavam os meus documentos. Não quis deixar ele pegar a mochila, e aí ele me deu um tapa na nuca e me tomou o celular", contou um jardineiro que retornava do trabalho e foi agredido por um dos bandidos.

Dois suspeitos foram presos assim que desceram do ônibus. Um policial militar à paisana, que estava no ponto, estranhou a movimentação dentro do ônibus e deu voz de prisão aos homens, mas o terceiro comparsa conseguiu fugir.

"Quando abriu a porta, o policial já estava na porta do ônibus com a arma apontada para eles. Aí jogaram a arma no chão e a população já foi em cima deles", contou um passageiro.

Arma apreendida com suspeitos de tentativa de assalto a ônibus na Sera Crédito: Divulgação/PMES

A PM informou que uma equipe realizava o patrulhamento na região quando recebeu a informação de que dois homens haviam sido contidos por populares no bairro São Diogo I, após a tentativa de roubo. Com eles, a PM apreendeu uma espingarda calibe 12.

"Quando a equipe chegou ao local indicado, as informações foram confirmadas. Durante o atendimento da ocorrência, mais um terceiro indivíduo foi apresentado aos policiais. Ele foi flagrado por um técnico de segurança furtando fios de cobre de uma agência bancária em Jardim Limoeiro", informou a polícia.

A Polícia Militar levou os suspeitos para a Delegacia Regional da Serra. Os passageiros também foram para a delegacia para tentar recuperar os pertences roubados. O terceiro assaltante ainda não foi localizado pela polícia.