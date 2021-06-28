Mãe e filho morrem em acidente na Bahia a caminho do ES

Mãe e filho morreram em um acidente na BR 101, em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, a caminho do Espírito Santo, na manhã deste domingo (27). Outro filho e o marido da mulher que faleceu também estavam no veículo e foram levados para um hospital do município baiano. O carro saiu de Porto Seguro. As informações são do G1 Bahia.
A mulher e a criança que morreram no acidente foram identificadas como Brunelli Gomes, de 26 anos, e Yuri Gomes Xavier, de 10 anos. Quem conduzia o veículo era Edvaldo Xavier dos Prazeres Júnior, de 33 anos. No carro também estava o outro filho de Brunelli, um menino de 8 anos.
Ao G1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que chovia no momento do acidente e que Edvaldo teria perdido o controle da direção no quilômetro 854, caindo em uma ribanceira e parando em uma área de vegetação de difícil acesso às margens da rodovia.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que Brunelli ficou presa às ferragens, vindo a óbito no local. O filho Yuri chegou a ser resgatado, mas veio a óbito. Já Edvaldo e o filho de 8 anos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.
A reportagem de A Gazeta tentou entrar em contato com o hospital na manhã desta segunda-feira (28), para saber o estado de saúde do homem e da criança, mas não conseguiu retorno.
*Com informações do G1 Bahia