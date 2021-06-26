Acidente entre moto e dois caminhões deixa uma pessoa ferida em Colatina

Os motoristas não quiseram dar entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, que esteve no local, mas contaram que havia um ônibus parado em um ponto, além de um caminhão-baú parado atrás do coletivo. Um guincho, que seguia logo atrás, não conseguiu parar e bateu. O motorista do guincho justificou que o sol atrapalhou a visão.