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Engavetamento

Acidente entre moto e dois caminhões deixa uma pessoa ferida em Colatina

Engavetamento foi registrado na manhã deste sábado (26) na BR 259, rodovia que liga o Noroeste do Espírito Santo ao Leste de Minas Gerais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jun 2021 às 12:07

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 12:07

Motociclista bate em traseira de caminhão em Colatina
A motociclista bateu na traseira de caminhão em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti
Um acidente envolvendo dois caminhões e uma moto deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã deste sábado (26) na BR 259, rodovia que liga o noroeste do Espírito Santo ao leste de Minas Gerais, em Colatina. A batida foi por volta das 7h30.

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Os motoristas não quiseram dar entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, que esteve no local, mas contaram que havia um ônibus parado em um ponto, além de um caminhão-baú parado atrás do coletivo. Um guincho, que seguia logo atrás, não conseguiu parar e bateu. O motorista do guincho justificou que o sol atrapalhou a visão.
Um motociclista, de 24 anos, não conseguiu frear a tempo e também acabou batendo na traseira do caminhão. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Por causa do acidente uma parte da pista ficou parcialmente interditada por mais de três horas. Os motoristas não ficaram feridos. O estado de saúde do motociclista não foi informado pela unidade.
Com informações do repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste

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