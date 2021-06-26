Acidente entre moto e dois caminhões deixa uma pessoa ferida em Colatina

Um acidente envolvendo dois caminhões e uma moto deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã deste sábado (26) na BR 259, rodovia que liga o noroeste do Espírito Santo ao leste de Minas Gerais, em Colatina. A batida foi por volta das 7h30.
Os motoristas não quiseram dar entrevista à reportagem da TV Gazeta Noroeste, que esteve no local, mas contaram que havia um ônibus parado em um ponto, além de um caminhão-baú parado atrás do coletivo. Um guincho, que seguia logo atrás, não conseguiu parar e bateu. O motorista do guincho justificou que o sol atrapalhou a visão.
Um motociclista, de 24 anos, não conseguiu frear a tempo e também acabou batendo na traseira do caminhão. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Por causa do acidente uma parte da pista ficou parcialmente interditada por mais de três horas. Os motoristas não ficaram feridos. O estado de saúde do motociclista não foi informado pela unidade.
Com informações do repórter Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste