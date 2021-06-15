Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em três pontos

Novos radares começam a funcionar a partir de julho em rodovias do ES

A partir do dia 1° de julho, os três novos equipamentos – que já estão instalados – começam a funcionar em Anchieta (ES 060), Itapemirim (ES-490) e Águia Branca (ES-080)

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:20
Radar instalado na rodovia da serra de Soturno
Radares estão funcionando em caráter educativo Crédito: TV Gazeta Sul
A partir do dia 1º de julho, três novos radares de fiscalização eletrônica começam a funcionar em rodovias estaduais do Espírito Santo. Os equipamentos já foram instalados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e, no momento, estão atuando em caráter educativo.
Dois radares, segundo o DER-ES, estão localizados na Região Sul do Estado. Um deles está instalado no km 25,4 da rodovia ES-490, próximo à comunidade de Graúna, no município de Itapemirim. A velocidade máxima para esse ponto é de 60 km/h. Já no município de Anchieta, o equipamento fica no km 90,5 da ES 060, com velocidade permitida de 40 km/h.
Novos radares começam a funcionar a partir de julho em rodovias do ES
O terceiro radar está instalado em Águia Branca, município no Noroeste do Estado. O equipamento fica no km 196,9 da rodovia ES-080,  próximo à comunidade Ebenézer. No local, a velocidade máxima é de 50 km/h.
Segundo o DER-ES, os novos equipamentos de fiscalização eletrônica têm o objetivo de proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres, além de garantir ao órgão executivo de trânsito ou rodoviário a descrição exata com relação a ocorrências na rodovia através de imagens e geração de dados que contribuem para o controle e planejamento viário.

PUNIÇÕES EM CASOS DE INFRAÇÃO

Os motoristas que excederem a velocidade máxima em cada um dos trechos fiscalizados estão sujeitos a punição. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os valores das multas e os pontos acrescentados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista infrator dependem do percentual do limite de velocidade excedido.
Quando o excesso de velocidade é até 20% do limite permitido, o valor da multa é de R$ 130,16, mais quatro pontos na carteira e infração considerada média. Caso o motorista exceda entre 20% e 50%, a multa será de R$ 195,23 com mais cinco pontos e infração grave.
Se o condutor ultrapassar a velocidade acima de 50%, pagará R$ 880,41 de multa, terá sete pontos na carteira e sofrerá uma infração de natureza gravíssima e os pontos serão multiplicados por três, levando o infrator a acumular 21 pontos. Nesse caso, há a suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.

Veja Também

Agilidade da Justiça é determinante contra a impunidade no trânsito

Em defesa de um trânsito que preserve a vida humana

Como transportar crianças nos veículos com a nova lei de trânsito?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Itapemirim Águia Branca DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados