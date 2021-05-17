Em defesa de um trânsito que preserve a vida humana

Movimento de veículos na Avenida Beira-Mar, Ilha de Monte Belo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Chegamos a mais uma edição do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre um trânsito seguro, mas não temos nada a comemorar. São mais de 40 mil mortos por ano de acidente de trânsito, mais de 400 mil mutilados, R$ 50 milhões em custos na Saúde e mais 70% do setor de ortopedia e traumatologia ocupados por vítimas desses acidentes. E quem paga essa conta? É a população que, infelizmente, no Brasil, em matéria de trânsito, tem como único condenado a família da vítima, que sofre pela dor da perda e a certeza da impunidade.

Não somos exemplos no mundo no quesito trânsito. Segundo estudo mais recente da Organização Mundial de Saúde , publicado em 2018, o Brasil é o terceiro país com mais mortes em acidentes no sistema viário, perdendo apenas para China e Índia. E estamos flexibilizando as normas de fiscalização num momento tão delicado, com graves retrocessos na legislação brasileira.

Entre os absurdos estão o aumento do limite de pontuação para um motorista infrator ter uma carteira suspensa e o aumento do tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que agora passa a ser de dez anos. Outro erro com consequências graves: um motorista profissional que alcançar 39 pontos poderá fazer um curso de reciclagem e voltar sua contagem do início. Isso quer dizer que esse condutor terá o dobro de pontos até ter a sua CNH suspensa. A flexibilização de regras beneficiará a quem?

Sabemos que modificar o Código de Trânsito Brasileiro é uma necessidade, mas desde que seja para priorizar a vida humana e combater a impunidade. O trânsito em condições seguras é direito de todos e dever do Estado. Precisamos, sim, educar sobre o trânsito, mas não como forma de burlar as leis e cometer mais infrações.

Como delegado de delitos de trânsito por mais de dez anos e como ex-diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), vivenciei de perto a dor de famílias que perderam entes queridos em acidentes no sistema viário. O motorista que desrespeita a lei não pode ter a certeza de que nada acontecerá. Precisamos reduzir essa triste estatística e endurecer a legislação para proteger a vida.

Queremos também garantir que o motorista embriagado que causar acidentes pague pelo custo da vítima no Sistema Único de Saúde (SUS). Essa é a proposta de um projeto de lei aprovado no Senado, do qual fui o relator. Além de responder de maneira criminal e administrativa, o motorista deve ser responsabilizado na esfera civil. A Justiça precisa ser célere para responsabilizar os culpados e penalizar os maus motoristas.

Já passou da hora de o motorista saber que seu comportamento errado não ficará impune. A construção de vias mais seguras depende da conscientização de todos.