PRF apreende carga com 450 mil maços de cigarros contrabandeados no ES

Carga de cigarros apreendida pela PRF nesta segunda (28) Crédito: Reprodução / PRF

Uma carga com 450 mil maços de cigarro contrabandeados foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 369 da BR 101, em Piúma, e levada para Viana . A apreensão aconteceu na manhã desta segunda-feira (28). De acordo com a PRF, toda a carga é de cigarros fabricados no Paraguai e contrabandeados para o Brasil. O condutor do caminhão que transportava os cigarros, um homem de 34 anos, foi encaminhado para a Polícia Federal.

O caminhão foi um dos veículos fiscalizados pelo Comando de Operações Especiais da PRF/ES durante a operação Rota Brasil, com o objetivo de verificar cargas e as notas fiscais das mesmas.

Durante a abordagem, o motorista estava muito nervoso e, inicialmente, disse que transportava uma carga de laranjas. “Quando foi pedido para abrir o baú, aí ele alegou que era uma carga de cigarro paraguaio que estava sendo trazido para o Espírito Santo”, explicou o inspetor André Olmo.

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Segundo o inspetor, o condutor disse que pegou o caminhão em um posto de combustíveis em Belo Horizonte, e que deixaria o caminhão em outro posto de combustíveis assim que passasse em Guarapari. A carga não tinha nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse os trâmites legais de importação.

“Ele não pode ser vendido porque é fabricado no Paraguai e importado ilegalmente. Ele não tem nenhum tipo de nota ou desembaraço aduaneiro. Então, é crime de contrabando”, destacou.

O condutor, de 34 anos, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, que deverá investigar a origem e o destino da carga contrabandeada.

MAIS UMA APREENSÃO

Carga de cigarro contrabandeada apreendida em Viana no último sábado Crédito: Divulgação / PRF

Essa é a segunda apreensão de cigarros contrabandeados feita pela Polícia Rodoviária Federal em um período de três dias. No último sábado, um homem foi detido com um caminhão carregado de cigarros importados e há suspeita de contrabando.