Uma carga de cigarros estrangeiros estava sendo contrabandeada para o Espírito Santo, na noite de sábado (26). O esquema foi desmontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao descobrir as caixas do produto irregular no fundo falso de um caminhão-baú.
Os policiais fizeram uma vistoria no veículo e descobriram que um tapume de madeira fazia um fundo falso no baú do caminhão, escondido pela carga lícita. Ao retirar o tapume, a equipe policial localizou caixas de papelão contendo pacotes de cigarro de origem estrangeira.
No fundo falso havia 650 caixas de papelão, totalizando 32,5 mil pacotes. Após a descoberta, o motorista disse que a carga de cigarros era dele. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal, em Vila Velha. O material e o caminhão foram apreendidos.
PRF apreende cigarro contrabandeado que seria entregue na Grande Vitória