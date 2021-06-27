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Viana

PRF apreende cigarro contrabandeado que seria entregue na Grande Vitória

A carga estava escondida no fundo falso de um caminhão-baú vindo de São Paulo

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 09:41

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

27 jun 2021 às 09:41
Carga de cigarro ilegal apreendido pela PRF em Viana
Carga de cigarro clandestino Crédito: PRF
Uma carga de cigarros estrangeiros estava sendo contrabandeada para o Espírito Santo, na noite de sábado (26). O esquema foi desmontado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao descobrir as caixas do produto irregular no fundo falso de um caminhão-baú.
Por volta das 22 horas, uma equipe da PRF abordou um caminhão-baú que seguia pela BR 262, no trecho que corta Viana. O motorista, um homem de 37 anos, disse aos policiais que havia saído da cidade de Tatuí, interior de São Paulo, com destino a Viana para entregar uma carga  de garrafas plásticas.  
Os policiais fizeram uma vistoria no veículo e descobriram que um tapume de madeira fazia um fundo falso no baú do caminhão, escondido pela carga lícita. Ao retirar o tapume, a equipe policial localizou caixas de papelão contendo pacotes de cigarro de origem estrangeira. 
No fundo falso havia 650 caixas de papelão, totalizando 32,5 mil pacotes. Após a descoberta, o motorista disse que a carga de cigarros era dele. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal, em Vila Velha. O material e o caminhão foram apreendidos. 
PRF apreende cigarro contrabandeado que seria entregue na Grande Vitória

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Tópicos Relacionados

BR 262 Viana Polícia Rodoviária Federal
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