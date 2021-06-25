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Caminhão pega fogo e interdita BR 101 por quase 2h em Iconha

Trânsito foi totalmente liberado por volta das 9h. O incêndio começou por volta das 7h desta sexta-feira (25) e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 09:31

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 jun 2021 às 09:31
O incêndio começou por volta das 07h, na manhã desta sexta-feira (25). Não houve vítimas
Caminhão pega fogo e interdita BR 101 por quase duas horas em Iconha Crédito: Montagem/A Gazeta
Um caminhão que transportava lajotas pegou fogo na manhã desta sexta-feira (25), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, e interditou o fluxo de veículos por quase duas horas. O incêndio foi na altura do quilômetro 370 e começou logo depois das 7h desta manhã. Por volta das 9h, o trânsito foi totalmente liberado. 
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas porque o motorista conseguiu estacionar e sair do veículo. O trânsito precisou ser fechado para que o incêndio fosse controlado. As chamas começaram na traseira, mas atingiu o veículo todo que ficou destruído.
O incêndio começou por volta das 7h na manhã desta sexta-feira (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas
Caminhão pega fogo e interdita BR 101 por quase duas horas em Iconha Crédito: Internauta
A causa do incêndio ainda não foi identificada. "O carro tem seguro, manutenção periódica em dia, não sei o que aconteceu", disse o motorista Luiz Pereira Felicio, que saiu de Itapemirim, às 5h, com destino a Vila Velha.
O incêndio começou por volta das 7h na manhã desta sexta-feira (25). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas
Caminhão pega fogo e interdita BR 101 por quase duas horas em Iconha Crédito: Pricieli Venturini
Uma fila de veículos se formou ao longo da via e, por volta das 8h, o trânsito começou a fluir no sistema pare e siga. Depois, por volta  das 9h, a pista foi totalmente liberada.
O incêndio começou por volta das 07h, na manhã desta sexta-feira (25). Não houve vítimas
Uma fila de veículos se formou ao longo da via Crédito: Pricieli Venturini/TV Gazeta Sul

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