Caminhão pega fogo e interdita BR 101 por quase 2h em Iconha

Um caminhão que transportava lajotas pegou fogo na manhã desta sexta-feira (25), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, e interditou o fluxo de veículos por quase duas horas. O incêndio foi na altura do quilômetro 370 e começou logo depois das 7h desta manhã. Por volta das 9h, o trânsito foi totalmente liberado.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas porque o motorista conseguiu estacionar e sair do veículo. O trânsito precisou ser fechado para que o incêndio fosse controlado. As chamas começaram na traseira, mas atingiu o veículo todo que ficou destruído.
A causa do incêndio ainda não foi identificada. "O carro tem seguro, manutenção periódica em dia, não sei o que aconteceu", disse o motorista Luiz Pereira Felicio, que saiu de Itapemirim, às 5h, com destino a Vila Velha.
Uma fila de veículos se formou ao longo da via e, por volta das 8h, o trânsito começou a fluir no sistema pare e siga. Depois, por volta das 9h, a pista foi totalmente liberada.