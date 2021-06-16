PRF apreende maconha com motorista sem CNH na BR 101 em Viana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2 kg de maconha durante fiscalização na BR 101, em Viana, na noite de desta terça-feira (15). A droga estava em um carro com dois ocupantes, sendo que o motorista do veículo não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo a corporação, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização no km 304 da rodovia, quando abordaram um Volkswagen Gol com dois ocupantes.
Durante vistorias no interior do automóvel, os policiais encontraram quatro tabletes de maconha, totalizando 2 kg da droga. O condutor não tinha carteira de motorista. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Cariacica.