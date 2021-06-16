Pauladas e chineladas

Adolescente é espancada e tem cabelo cortado pelo namorado em Vila Velha

Durante uma discussão, a jovem relatou que o rapaz começou a espancá-la, com chineladas no rosto, pauladas e socos
Redação de A Gazeta

16 jun 2021 às 09:11

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Uma adolescente de 17 anos contou à polícia que foi espancada e teve o cabelo cortado pelo namorado de 18 anos em Vila Velha. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16).
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta junto a polícia, a jovem queria sair de casa, mas o namorado era contra. Durante a discussão, a adolescente relatou que o rapaz começou a espancá-la, com chineladas no rosto, pauladas e socos. Ainda segundo a jovem, o namorado pegou uma faca e uma tesoura e cortou o cabelo dela.
A adolescente conseguiu correr e pedir ajuda a vizinhos que ligaram para a polícia. O rapaz fugiu. A jovem foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha, depois para o Departamento Médico Legal e encaminhada para a Delegacia do Plantão da Mulher, onde fez o boletim de ocorrência.
Ela disse que não queria voltar para o bairro onde aconteceram as agressões porque está assustada após o fato. Por isso, foi levada pelo Conselho Tutelar para um abrigo. A adolescente afirmou também que foi agredida outras vezes pelo namorado no relacionamento de um ano dos dois.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Jovem é morta a tiros dentro de carro de aplicativo em Vila Velha

Assassinatos em família: como reconhecer sinais que levam a tragédias

Aluno tem pé amarrado em aula e professor acaba afastado em Vitória

