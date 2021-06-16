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Namorado baleado

Jovem é morta a tiros dentro de carro de aplicativo em Vila Velha

O crime aconteceu no bairro Ilha das Flores, na madrugada desta quarta (16). Com os tiros, o motorista de aplicativo se assustou, bateu no poste e no muro de uma casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 07:42

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 07:42

Jovem morta em Vila Velha
Bianca Moreira Meireles foi morta em Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma adolescente de 17 anos morreu baleada dentro de um carro de aplicativo, em Vila Velha. A vítima foi identificada como Bianca Moreira Meireles. Informações apontam que o alvo era o namorado dela, um jovem de 18 anos, Victorio da Silva Dias, que estava no veículo. Ele também foi baleado, mas sobreviveu. O crime aconteceu no bairro Ilha das Flores, na madrugada desta quarta-feira (16).
Segundo informações da TV Gazeta, os dois seguiam para a casa do namorado, quando bandidos apareceram e atiraram no veículo. O jovem foi baleado três vezes. Já a mulher foi atingida por seis disparos. Ele estava no banco do carona e ela no banco de trás do carro.
Com os tiros, o motorista de aplicativo se assustou, bateu no poste e no muro de uma casa. Ele contou que, inicialmente, achou que os criminosos queriam roubar o carro dele.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e foi constatado que a adolescente estava morta. Já o namorado dela, que mesmo ferido conseguiu sair do carro e entrar em uma casa para fugir dos atiradores, foi socorrido e levado para um hospital.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, um vizinho relatou o ocorrido. "Ouvimos uma rajada de tiros muito forte, nos assustamos e ouvimos o estrondo do carro batendo aqui no muro", disse.
Testemunhas contaram à polícia que Victorio teria envolvimento com drogas. Nas redes sociais, ele aparece ostentando armas e usando os entorpecentes.
Victorio aparece nas redes sociais ostentando armas e usando drogas
Victorio aparece nas redes sociais ostentando armas e usando drogas Crédito: TV Gazeta
Victorio aparece nas redes sociais ostentando armas e usando drogas
Victorio aparece nas redes sociais ostentando armas e usando drogas Crédito:  TV Gazeta
Familiares da adolescente estiveram no Departamento Médico Legal, em Vitória, para a liberação do corpo. Agora, os vizinhos estão inconformados com a morte de Bianca. "Era uma menina tão jovem. É uma situação bastante delicada", pontuou um homem que não quis se identificar.
Victorio continua internado em um hospital e não tem passagem pelo sistema prisional do Espírito Santo.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas pela reportagem para mais informações. Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e que não tinha detalhes.
A Polícia Militar falou sobre o atendimento da ocorrência por nota. Confira na íntegra:
"A Polícia Militar foi acionada no início da madrugada desta quarta-feira (15) para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. No local, os militares encontraram um veículo batido em um poste, com diversas perfurações e uma adolescente já em óbito em seu interior. 
Em seguida, os policiais localizaram o jovem, de 18 anos, também baleado na ocorrência, em uma residência da região, para onde ele correu na tentativa de escapar do crime. A vítima foi socorrida pelo Samu. Durante atendimento, a equipe foi abordada por um homem que se apresentou como motorista do veículo, que fazia corrida de aplicativo, e tinha sido solicitado para realizar uma corrida para as vítimas.
No entanto, assim que os dois entraram no carro, dois homens foram em direção ao banco traseiro e realizaram os disparos, momento em que, assustado, ele teria acelerado o veículo e colidido contra o poste. Os criminosos se evadiram logo em seguida em um carro modelo Citroen C3. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação."
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

16/06/2021 - 7:30
Foram acrescentadas ao texto informações obtidas pela TV Gazeta.

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