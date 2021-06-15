Motorista de aplicativo liga para a polícia após cometer assalto em Vila Velha

Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Três homens foram presos após cometerem um assalto no bairro Santa Mônica, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (14). O que chama a atenção é a maneira que os policiais chegaram até os suspeitos. Um deles, motorista de aplicativo, ligou para a polícia alegando que havia tido o carro roubado e que o encontrou em uma rua no bairro Bela Vista, em Cariacica . No entanto, durante o atendimento da ocorrência, os militares perceberam que as informações não eram compatíveis e, depois de mais questionamentos, o homem confessou o crime, a falsa comunicação de roubo do veículo e entregou a localização dos comparsas.

TV Gazeta com a De acordo com informações obtidas pelacom a Polícia Militar , o crime aconteceu por volta das 21h. Um adolescente de 16 anos teve o celular roubado pelo motorista de aplicativo, de 32 anos, e dois comparsas, de 20 e 21 anos, no bairro Santa Mônica. Após o assalto, os dois foram para o bairro Bandeirantes, em Cariacica. Já o motorista de aplicativo, suspeitando que a placa do veículo e características do mesmo haviam sido registradas por testemunhas, forjou um roubo do carro. Ele deixou o veículo em uma via do bairro Bela Vista e ligou para a polícia.

Chegando ao local, os policiais encontraram o motorista de aplicativo, que disse aos policiais ter sido roubado quando fazia a primeira corrida da noite, e então seguiu o veículo até o local. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o suspeito estava nervoso e confuso. Na sequência da conversa, o mesmo confessou que teria roubado um celular em Santa Mônica e feito falsa comunicação do roubo do carro.

Os policiais ainda tiveram acesso a imagens de videomonitoramento de uma residência da rua que mostravam o suspeito parando o veículo no local, saindo do mesmo e o trancando, antes de acionar a polícia.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e, enquanto os policiais registravam a ocorrência, o adolescente de 16 anos vítima do roubo chegou ao local e reconheceu o suspeito como autor do crime.

Após confessar o crime, o motorista de aplicativo suspeito disse aos policiais a localização dos comparsas, de 20 e 21 anos. Eles teriam ido, em uma corrida de aplicativo, para o bairro Bandeirantes, em Cariacica. Militares da Força Tática foram até o local e encontraram os dois, que foram presos e levados para a delegacia. Com eles foi recuperado o celular roubado, substância similar a droga e 200 reais em espécie.

Após passarem a noite na delegacia, os três foram encaminhados ao presídio na manhã desta terça-feira (15).