Policial aposentado é flagrado dirigindo em zigue-zague na 3ª Ponte

Policial aposentado é flagrado dirigindo bêbado e em zigue-zague na 3ª Ponte Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas pagou fiança e foi liberado. Um motoboy que seguia atrás dele filmou toda a ação com uma câmera acoplada ao capacete. Um motorista foi flagrado dirigindo em zigue-zague na Terceira Ponte , no sentido Vitória Vila Velha , na tarde deste domingo (13). Ele foi identificado como Emilson Gomes de Oliveira, policial civil aposentado. Segundo apuração da, ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas pagou fiança e foi liberado. Um motoboy que seguia atrás dele filmou toda a ação com uma câmera acoplada ao capacete.

As imagens do vídeo mostram o veículo seguindo na descida da ponte, mudando de faixa sem sinalizar e sem segurança. O motorista quase bateu na mureta central por duas vezes e chegou a “fechar” um motociclista e um caminhão de guincho da Rodosol – concessionária que administra a Terceira Ponte, que conseguiu, inclusive, fazer com que o motorista parasse após algumas tentativas. Veja abaixo:

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A polícia informou que o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas devido ao estado em que se encontrava, foi autuado por dirigir embriagado. Ele pagou fiança de R$ 2.200,00 e liberado.

ESTAVA ARMADO

Um novo vídeo obtido pela reportagem mostra que Emilson levava consigo uma arma, que estava dentro de uma bolsa no banco do carona do veículo. Quando o motoboy abre a porta, o policial tenta pegá-la, mas é impedido. Logo depois, é possível ver os agentes da Guarda Municipal chegando até o carro.

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A Guarda Municipal explicou, em nota, que recebeu a informação de que um homem, aparentemente embriagado, estava trafegando sobre a ponte com direção a Vila Velha. De acordo com o órgão, três agentes da motopatrulha foram até o local no qual o motorista estava. Ele já havia sido parado por um motoboy e um caminhão guincho da Rodosol, concessionária que administra a ponte.

A Guarda informou também que o condutor, ainda dentro do veículo, alegou que ingeriu bebida alcoólica e não sabia dizer onde estava ou como havia chegado até ali. O homem foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e a arma foi apreendida. Segundo a polícia, a arma estava registrada em nome do investigador aposentado.

O QUE DIZ O MOTORISTA