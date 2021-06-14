Policial aposentado é flagrado dirigindo em zigue-zague na 3ª Ponte

Um motorista foi flagrado dirigindo em zigue-zague na Terceira Ponte, no sentido Vitória x Vila Velha, na tarde deste domingo (13). Ele foi identificado como Emilson Gomes de Oliveira, policial civil aposentado. Segundo apuração da TV Gazeta, ele foi autuado por embriaguez ao volante, mas pagou fiança e foi liberado. Um motoboy que seguia atrás dele filmou toda a ação com uma câmera acoplada ao capacete.
As imagens do vídeo mostram o veículo seguindo na descida da ponte, mudando de faixa sem sinalizar e sem segurança. O motorista quase bateu na mureta central por duas vezes e chegou a “fechar” um motociclista e um caminhão de guincho da Rodosol – concessionária que administra a Terceira Ponte, que conseguiu, inclusive, fazer com que o motorista parasse após algumas tentativas. Veja abaixo:
A polícia informou que o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas devido ao estado em que se encontrava, foi autuado por dirigir embriagado. Ele pagou fiança de R$ 2.200,00 e liberado.
ESTAVA ARMADO
Um novo vídeo obtido pela reportagem mostra que Emilson levava consigo uma arma, que estava dentro de uma bolsa no banco do carona do veículo. Quando o motoboy abre a porta, o policial tenta pegá-la, mas é impedido. Logo depois, é possível ver os agentes da Guarda Municipal chegando até o carro.
A Guarda Municipal explicou, em nota, que recebeu a informação de que um homem, aparentemente embriagado, estava trafegando sobre a ponte com direção a Vila Velha. De acordo com o órgão, três agentes da motopatrulha foram até o local no qual o motorista estava. Ele já havia sido parado por um motoboy e um caminhão guincho da Rodosol, concessionária que administra a ponte.
A Guarda informou também que o condutor, ainda dentro do veículo, alegou que ingeriu bebida alcoólica e não sabia dizer onde estava ou como havia chegado até ali. O homem foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e a arma foi apreendida. Segundo a polícia, a arma estava registrada em nome do investigador aposentado.
O QUE DIZ O MOTORISTA
A reportagem entrou em contato com Emilson, mas ele disse que não comentaria o caso no momento.