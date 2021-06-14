Covid-19: mais de 3 mil vagas para vacinar maiores de 45 anos em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (14) a ampliação para o novo público de vacinação contra a Covid-19, pessoas com 45 anos ou mais, sem comorbidade. Por esse motivo, a secretaria irá abrir no sistema de agendamento on-line, uma agenda extra, às 16h desta segunda.
Inicialmente, para esta semana, serão ofertadas 3.200 vagas para o público-alvo. Para agendar, basta clicar aqui e escolher o dia, local e hora da vacinação. As doses serão administradas a partir desta terça-feira (15), no Shopping Vila Velha, Tartarugão e Umef Tuffy Nader, de 9 às 16h.
Outros municípios da Grande Vitória também estão com agendamentos on-line previstos para segunda-feira (14). Confira:
GUARAPARI
A Prefeitura de Vitória vai abrir, a partir das 14 horas, agendamento on-line para vacinação da primeira dose contra a Covid-19. Serão 6.700 vagas para pessoas de 45 anos ou mais. A população poderá programar o horário e local de vacinação por meio do site da Prefeitura Municipal de Vitória, pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
A Secretaria de Saúde (Semus) de Cariacica também abre nesta segunda-feira (14) agendamento on-line para a vacinação de pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais. As vagas serão liberadas a partir das 14 horas, no site da prefeitura. O agendamento também ofertará doses para os seguintes públicos: primeira dose de Astrazeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência); segunda dose da Astrazeneca para idosos e trabalhadores da saúde; e primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).
Em Guarapari, a prefeitura abre, às 16h30, um novo agendamento para pessoas acima de 50 anos que irão receber a primeira dose da Astrazeneca.Serão disponibilizadas 2.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.