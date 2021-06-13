Covid: Cariacica abre agendamento de vacinação para maiores de 45 anos

Vacinação vai atender maiores de 45 anos Crédito: Márcia Leal/PMCI

A Secretaria de Saúde (Semus) de Cariacica abre nesta segunda-feira (14) agendamento para a vacinação de pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais. As vagas serão liberadas a partir das 14 horas, no site ( clique aqui ).

O agendamento também ofertará doses para os seguintes públicos: primeira dose de AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência).

Também serão abertas vagas para a segunda dose da AstraZeneca para idosos e trabalhadores da saúde e da primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).

As pessoas que realizarem agendamento nesta segunda serão imunizadas ao longo desta semana nos pontos de vacinação do município.