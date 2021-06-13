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Nesta segunda-feira

Covid: Cariacica abre agendamento de vacinação para maiores de 45 anos

O atendimento também ofertará doses para os seguintes públicos: primeira dose de AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos

Publicado em 

13 jun 2021 às 20:40

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 20:40

A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Vacinação vai atender maiores de 45 anos Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Secretaria de Saúde (Semus) de Cariacica  abre nesta segunda-feira (14) agendamento para a vacinação de pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais. As vagas serão liberadas a partir das 14 horas, no site (clique aqui). 
O agendamento também ofertará doses para os seguintes públicos: primeira dose de AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência).
Também serão abertas vagas para a segunda dose da AstraZeneca para idosos e trabalhadores da saúde e da primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).
As pessoas que realizarem agendamento nesta segunda serão imunizadas ao longo desta semana nos pontos de vacinação do município.
Com informações da Prefeitura de Cariacica.

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