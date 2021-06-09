O governo do Espírito Santo incluiu um novo grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 no Estado. A partir desta quinta-feira (10), os servidores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) também serão contemplados como prioridade para receber o imunizante. A informação foi divulgada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, em vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
No vídeo, Reblin afirmou que foi publicada nesta quarta-feira (9) a resolução que amplia a vacinação de profissionais de educação, rodoviários, trabalhadores da Secretaria do Estado de Justiça (Sejus) e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Com isso, os trabalhadores do Suas também serão contemplados com as doses da reserva técnica.
Covid-19 - ES inclui novo grupo prioritário na lista de vacinação
"Também estão incluídos a partir de agora, o ato simbólico será nesta quinta-feira (10), os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Essas pessoas, junto com os demais grupos prioritários, passarão a receber a vacinação a partir da reserva técnica que a Secretaria de Saúde faz", explicou.
O subsecretário contou ainda que o Espírito Santo vai receber doses do imunizante da Fiocruz/Astrazeneca nesta quarta-feira (9) para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários e por faixa etária. Reblin reforçou também a necessidade de que as pessoas tomem a segunda dose da vacina e lembrou que 16 mil capixabas ainda não receberam a segunda aplicação do imunizante.
"Especificamente as pessoas que receberam a primeira dose da Astrazeneca, que não retornaram, que são cerca de 16 mil pessoas no Espírito Santo. O esquema completo só se dá quando a pessoa toma a segunda dose, então aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca poderão retornar e devem fazer isso. Procurar sua unidade de saúde, ver na sua cidade o dia de agendamento para essa vacina e tomar a segunda dose", disse.