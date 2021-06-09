Covid-19: ES inclui novo grupo prioritário na lista de vacinação

Reblin confirmou que trabalhadores do Suas também terão direito à vacinação no Estado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O governo do Espírito Santo incluiu um novo grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 no Estado. A partir desta quinta-feira (10), os servidores do Sistema Único de Assistência Social (Suas) também serão contemplados como prioridade para receber o imunizante. A informação foi divulgada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, em vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

No vídeo, Reblin afirmou que foi publicada nesta quarta-feira (9) a resolução que amplia a vacinação de profissionais de educação, rodoviários, trabalhadores da Secretaria do Estado de Justiça (Sejus) e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Com isso, os trabalhadores do Suas também serão contemplados com as doses da reserva técnica.

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"Também estão incluídos a partir de agora, o ato simbólico será nesta quinta-feira (10), os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Essas pessoas, junto com os demais grupos prioritários, passarão a receber a vacinação a partir da reserva técnica que a Secretaria de Saúde faz", explicou.