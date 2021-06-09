ES chega a 11.070 mortes e ultrapassa 494 mil casos do coronavírus

Nesta quarta-feira (9), o Espírito Santo chegou a 11.070 mortes e 494.167 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 29 novos óbitos e 1.780 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.311. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.149 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.251) e Cariacica (37.782). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.255), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.280 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.520), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.637), também em Vitória.
Até esta quarta-feira (9), mais de 1,49 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 466.927, com um acréscimo de 1.846 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até esta quarta-feira (9), 1.135.024 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 449.498 também já receberam a segunda.